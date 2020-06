El desubicado comentario de Jorge Lanata sobre Romina Malaspina

Romina Malaspina se convirtió en un tema de conversación central en el programa radial del periodista macrista Jorge Lanata y en muchos otros. La exparticipante de “Gran Hermano” fue tan atacada por su vestimenta que salió a aclarar los tantos y Marina Calabró reprodujo sus declaraciones en lo de Ángel de Brito.

“Escuche Lanata, escuche”, indicó Calabró antes de pasar el audio. “La verdad es que a mí en el canal me tratan como una hija, me están enseñando. No tengo ninguna línea de lo que me tengo que poner. En el espejo se veía divino y me jugó en contra la iluminación. Yo tenía pezoneras”, se escuchó decir a Malaspina en un recorte de su descargo en “Los Ángeles de la Mañana”.

Luego de oír a Romina, Lanata propuso algo polémico entre risas: “Hay que echar ya al iluminador de Canal 26”. En este marco de chistes, Marina añadió: “Ella misma está reconociendo que fue un poco mucho el top”. Luego dio conocer datos nuevos sobre el la prenda de la discordia: “Romina va a subastar el top, puede ser la entrega en ‘PPT’ en vivo”, sugirió la comunicadora.

“Claramente Malaspina está para el crimen“, agregó un panelista de Lanata con la aprobación del famoso conductor. Finalmente, Calabró dio a conocer a qué causa será destinado el dinero que se reúna por la prenda que usó la conductora: “Lo va a subastar en lucha contra el coronavirus”. Por su lado, Diego Leuco sugirió una base para el sorteo con una suma bastante frondosa: “Yo digo que sean 100 lucas”.