El cruce entre Cristina Pérez y Alberto Fernández: qué dijo Reynaldo Sietecase

El periodista Reynaldo Sietecase apoyó a su compañera, la macrista Cristina Pérez, después de que Alberto Fernández y la conductora de Telefe Noticias protagonizaran un incómodo momento durante la entrevista en vivo al presidente.

El periodista de "Radio con vos" justificó la pregunta de su compañera y apeló a la libertad periodística, sin referirse a la responsabilidad y a la rigurosidad en términos informativos.

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de Twitter, aseguró: "Queridxs: Cristina Pérez puede preguntar lo que quiera, no solo es su derecho, también es su obligación y Alberto Fernández responde lo que piensa, es su derecho y obligación". Y agregó: "No dramaticen. Las preguntas nunca son un problema, sería un problema que no se pudiese hacer preguntas".

El cruce entre el primer mandatario y la conductora de Telefe Noticias se dio cuando la periodista le hizo una pregunta sobre la intervención de la empresa Vicentin utilizando adjetivaciones como "polémica" y "cuestionable", frente a lo cual, el Jefe de Estado le pidió dejar de lado las posturas personales.

Cuando la conversación siguió, ella apeló erróneamente a los derechos constitucionales y él la mandó a leer la Constitución Nacional.