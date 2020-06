Desubicado: Jonatan Viale le cuestionó a Martín Insaurralde las transfusiones de plasma que le salvaron la vida

Martín Insaurralde recibió este miércoles el alta tras estar internado dos semanas en el hospital Llavallol por tener coronavirus. El intendente de Lomas de Zamora habló por primera vez con un medio y Jonatan Viale le preguntó por qué le dieron a él el plasma y no a otra gente que lo necesita.

El hecho insólito ocurrió al aire de A24, cuando el dirigente contó que ya está en su casa junto a su familia y dio detalles sobre cómo atravesó la enfermedad y de qué se trata la recuperación.

Mientras dialogaban, Viale apeló al "lo que algunos se preguntan" para cuestionar el accionar médico frente a un caso somo el suyo, que era paciente de riesgo al tener problemas de salud y haberse recuperado de un cáncer.

"Tal vez alguien dice: '¿Por qué Insaurralde pudo acceder al plasma y otras personas no?'", cuestionó ante la sorpresa del funcionario.

A la vez, su compañero Lucas Morando le dio la razón y agregó: "Hoy hablabamos con alguien de Ciudad Oculta que estaba internado y decía "le dan plasma a los políticos y nosotros como vivimos en una villa y estamos en el sistema público de salud, no tenemos'".

Ante la desubicada pregunta, Insaurralde respondió: "No voy a responder individual, hay un protocolo para la utilización de plasma. Primero, es un tratamiento experimental, no es una solución".

"No se utiliza en pacientes leves, no es que cualquier paciente puede acceder, es para casos graves. Hay que cumplir con un protocolo de salud. No es que se le da a un rico o a un pobre es por la característica del enfermo", aclaró.

"¿Pero hay que ser poderoso? ¿Podés comprarlo?", preguntaron Viale y Morando.

Desorientado, Insaurralde aclaró: "No, es gratuito. Cualquiera que cumpla los requisitos puede acceder". En esa línea explicó que el cuadro se le había complicado y que llegó a tener neumonía, lo que habilitó al INCUCAI a otorgarle el plasma.

