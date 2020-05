Desesperado pedido del actor de "El Marginal" Brian Buley por la desaparición de su mamá

El actor Brian Buley, que interpreta a "Pedro Pedraza" en la serie más vista por los argentinos "El Marginal", se encuentra pasando un dramático momento: no puede encontrar a su madre, desaparecida desde esta madrugada luego de salir a la vereda de su casa en Pampa Central al 700. "No tengo ningún rastro de ella", afirmó Buley.

En diálogo con el diario La Brújula 24, el actor pidió ayuda. "Estaba tomando unas cervezas en su casa pero de repente salió a la vereda, cerca de las 5 de la mañana, y ahí desapareció. No sabemos más nada", sumó Gimena, su hermana. "Lo único que se llevó puesto fue una campera. Después dejó la cartera, documentos, celular, todo", agregó el actor de "El Marginal".

"Hicimos la denuncia en la comisaría Quinta y la policía fue a los lugares que ella frecuentaba pero no está", finalizó Buley, quien en la serie interpretaba a uno de los clásicos residentes del Penitenciario. "El Marginal" ya confirmó su cuarta temporada, que se encuentra en proceso de escritura de guiones. De lo poco que se sabe, está confirmada la incorporación de Rodolfo Ranni y, se espera, la de Juan Minujín, que vuelve a ser "Pastor".

La semana pasada Brian Buley contó el drama que vive su madre y conmocionó a todos sus seguidores. "Mi vieja sale a vender bolsitas, canastitas, sale a vender bolsas de residuos. Anda mal económicamente. Al no poder ir yo se la rebusca de esa manera. No porque sea famoso, voy a dejar de decir lo que tengo para decir. Por más famoso que sea nunca se me cayeron las manos para revolver un tacho de basura y agarrar un pan duro. Esto me sirve de referencia", expresó.