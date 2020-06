Coronavirus: polémica comparación de Novaresio sobre los casos positivos de Vidal e Insaurralde

El periodista Luis Novaresio cometió un grave furcio, luego afirmar que el positivo de María Eugenia Vidal "decuplica" al de Martín Insaurralde, pese a que la ex gobernadora es asintomática y el intendente de Lomas de Zamora presenta un mayor riesgo por tratarse de una persona recuperada de una grave enfermedad.

Romina Manguel fue la que informó la reciente noticia a la mesa de Animales Sueltos en la noche del martes y el conductor fue enfático en su sorpresa: "¿¡Cómo!?", exclamó.

Inmediatamente, tras profundizar en la información de que se habría contagiado en una cena y reunión política extraoficial, el Novaresio afirmó: "Dato de último momento. Si el viernes decíamos que había conmovido el positivo de Martín Insaurralde, esto lo decuplica".

Por fuera de que cualquier contagio de coronavirus conmueve, en el caso particular del intendente de Lomas de Zamora, se trata de una persona con historial de salud particular, mientras que la ex funcionaria transita la enfermedad de manera asintomática.