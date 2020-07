Christophe se quebró al aire con Andy Kusnetzoff al recordar el día que lo abandonó su papá

Nadie se esperaba una revelación tan dramática de uno de los personajes de este 2020, el chef francés Christophe Krywonis quien fue jurado reciente del reality de pastelería amateur "Bake Off". Christophe relató su dura infancia y el momento en que su papá lo abandonó. "Me negó un techo para dormir" declaró el popular cocinero.

"Mi papá fue un padre ausente y mi mamá una mujer desesperada que no podía resolver. Hasta los 18 años mi padre era Dios a pesar de las mentiras que me decía, pero algo pasó a esa edad y cambió todo. Un día estaba en París, sin casa, sin techo lo llamé para pedirle que me de un techo para dormir y me dio toda una explicación incoherente y me negó el alojamiento, él estaba con su pareja", comentó Krywonis en el ciclo Podemos Hablar, que en las últimas horas sufrió el caso COVID-19 positivo de su conductor, Andy Kusnetzoff.

"Ese día para mí, mi padre murió. Luego, años después, lo encontré en el sur de Francia y entendí que era un pobre tipo, después de ese encuentro no lo vi nunca más", siguió, en el segmento Punto de encuentro y ante la pregunta que pedía que se acercasen todos los que habían sufrido de chicos. Visiblemente conmovido, Christophe no amago detalles en su dura historia.

Sobre el final, Andy le preguntó si algún día llegó a perdonarlo, a lo que el chef respondió con firmeza: "¿Si lo perdoné? No lo sé porque, para perdonar, tiene que haber una disculpa primero".