En los últimos días, el chef Guillermo Calabrese anunció su salida del programa Cocineros Argentinos, que se emite en la TV Pública hace 12 años. Sin embargo, ante las versiones que comenzaron a correr a partir de su final en el ciclo, salió a explicar los motivos de esta situación.

"A ver. Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelotudeces. Nunca fui empleado ni contratado por la TV Pública", afirmó Calabrese en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Siempre mi relación contractual fue con una Productora. Se venció el contrato y no hubo un acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó. Y claro que me hubiera gustado seguir".

Este viernes, sus compañeros Juan Bracelli y Ximena Sáenz se despidieron del conductor con unas sentidas palabras.

“Es un momento raro. Cala no va a continuar con Cocineros argentinos. Nos enteramos anoche, tarde. Es difícil. (…) De mi parte, no tengo más que agradecer haber compartido con él, fue mi primer maestro en la primera camada de Cocineros argentinos“, señaló Bracelli.

Por su parte, Ximena manifestó: “Son muchos recuerdos compartidos. Mucho aprendizaje. Cuando Cala llegó a Cocineros, yo le tenía pánico porque es un gran referente de la cocina argentina”.

En un escueto mensaje, cuando Calabrese anunció su retirada, sostuvo: "Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina".

"Fueron muchos años de trabajo en TV Pública en Cocineros Argentinos, entretenimiento, diversión y aprendizaje", comenzó Cala, y aseguró que se lleva el mejor de los recuerdos del programa: "La buena gente que conocí y el cariño del público".