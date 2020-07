Bake Off: fuerte confesión de Samanta con Verónica Lozano

Después de ser descalificada de Bake Off Argentina, Samanta Casais fue entrevistada por Verónica Lozano e hizo fuertes declaraciones. Se refirió a la información que se filtró sobre su pasado, sobre el acoso que sufrió en redes y sobre cómo atraviesa este duro momento.

Samanta ganó el concurso en 2019. A medida que se iba haciendo público el programa transmitido recién en 2020, algunos cibernautas descubrieron que no sólo había estado en televisión haciendo tortas, sino que había trabajado de pastelera e incluso, era parte del staff de Café San Juan, el mítico bar de San Telmo.

Por eso, luego del escándalo, la producción decidió hablar con la participante para que le cediera el premio a Damián Pier, el segundo mejor de la competencia.

En diálogo en Cortá con Lozano, aseguró: "Es mentira que trabajé en una pastelería . Sí vendí tortas, pero en mi casa". Y agregó: "No tuve una pastelería como se dijo, ni era la mano derecha de Osvaldo Gross en un bar de San Telmo. Sí es verdad que trabajé ahí pero como ayudante de cocina, sacando tortillas; nada que ver con la pastelería como se dijo. Y eso quedó aclarado. También tuvimos un pequeño emprendimiento familiar que duró, nos fundimos, tuvimos que vender las maquinarias. Fue triste pero eso no me hace ser profesional. Nunca estudié, siempre fue mi pasión y por eso trato de perfeccionarme leyendo muchos libros. Y hago tortas desde muy chiquita. Eso es, simplemente", contó Samanta emocionada.

Además, contó cómo sufrió el acoso en redes social. "Trato de pensar en las cosas positivas que viví, quiero salir adelante y dejar atrás el bullying que sufrí en estas últimas semanas. Mi mamá y mi novio recibieron mensajes feos. Todo se desvirtuó mucho y yo simplemente soy una soñadora que quiere hacer tortas. Tengo la frente bien alta. Somos seres humanos, cometí un error y lo admití. Es mi verdad y esto no me va a impedir hacer la carrera de pastelera que quiero hacer. Sé que lo voy a lograr. Voy a seguir adelante con mi pequeña cocinita que me ayudó a comer muchas veces", aseguró.

Y agregó: "Es como haber vivido 80 años en cuatro meses Voy a seguir adelante, cumpliendo sueños. Recién el año pasado viajé en avión por primera vez y fue emocionante. Mi sueño es conocer Francia y hacer un picnic frente a la Torre Eiffel. Se dijeron muchas mentiras. Por ejemplo, nunca había hecho un volcán de chocolate y mi novio me lo pide desde hace seis años y nunca lo hice. De hecho, en el programa me salió mal".