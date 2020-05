Baby Etchecopar defendió a Nicolás Wiñazki y contó una anécdota íntima de Verónica Lozano

La disputa por la sobrina de Nicolás Wiñazki no tiene fin. La queja del periodista ultra macrista y la ulterior imitación de la conductora Verónica Lozano generaron una controversia que sumó un nuevo integrante. El opositor Baby Etchecopar defendió al hombre del Grupo Clarín y reveló una anécdota íntima entre él y la diseñadora de ropa.

“Ella estuvo mal. Es más, admiro a Wiñazki como periodista. Y que sea la mujer de un amigo o que sea el marido de una amiga no me invalida a que si hace una pelotudez, lo diga”, dijo Etchecopar en relación a su vínculo con Jorge "Corcho" Rodríguez.

Al recordarlo a él, hizo algo que no suele hacerse. Revelar una intimidad. Algo que él mismo reconoció en radio La Red : "Voy a contar una anécdota que no tendría que contar. Ella le recriminaba a Corcho: ‘Tu amigo Baby, que mató a un chorro’. Entonces Jorge la llevó al balcón de su casa en Barrio Parque con una pistola y tiró un tiro. Ella se estremeció. ‘Bueno, 63 de estos le tiraron a Baby. ¿Qué opinás de él ahora?’”.

Etchecopar remarcó que Lozano no es su amiga y que si tiene que elegir entre ella y el periodista de TN, "toda la vida" elige a Wiñazki, a quien calificó como un "gran" profesional que se llevó su admiración. Para el conductor macrista, "Verónica Lozano debería decirle al periodismo perdón y gracias. Realmente”, porque “nadie se ríe del dolor ajeno”.

Jorge Lanata también salió a defenderlo y reveló el insólito sobrenombre que le puso a su aprendiz de periodista: "No sé qué rollo tiene Lozano contra Nico, pero ahí hay algo más. Lo que ella hizo fue algo feo" y agregó que está del lado de “la Foca”, un apodo con el cual denomina a su colega.

La insólita guerra se desató la semana pasada cuando Wiñazki contó que fue tío pero que sólo pudo conocer a su sobrina por fotos de Whatsapp, al igual que toda su familia, y despotricó contra la cuarentena por ello. Lozano hizo una parodia del momento, al defender el aislamiento social obligatorio, pero los trolls salieron a matarla. Incluso los colegas del periodista macrista.

Wiñazki no dejó pasar el momento y también le respondió furioso a la conductora: "Fue un comentario personal", se defendió y aprovechó para atacarla: "Me sorprende lo de Verónica Lozano, capaz le afecta la cuarentena. Vero, vos sos psicóloga...". "Hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero es un ejemplo de lo que me asombró de una posición personal", sostuvo.