A Canosa le recordaron el macrismo: dueño de un restaurante la cruzó y la dejó sin palabras

En su programa, la conductora macrista Viviana Canosa intentaba atacar al gobierno de Alberto Fernández pero le salió todo mal. El dueño de un histórico restaurante ubicado frente al Congreso y que está a punto quebrar le recordó la crisis económica que se generó durante el macrismo.

Se trata de José Manuel Álvarez, dueño de La Gran Taberna, que se encuentra en el barrio porteño de Monserrat. Por la crisis económica que se agravó con la pandemia, el local está a punto de cerrar.

"Nosotros venimos de pasar dos o tres años muy malos. ¿Qué negocio dejó ganancia en los últimos tres años?", se preguntó el dueño del restaurant en vivo en Canal Nueve. Agregó: "Venimos empatando o perdiendo". Álvarez siguió ofuscado con la situación: "Antes de empezar todo esto (en referencia a la pandemia) iba a pensando ¿podré cumplir con el alquiler, los sueldos o las cargas sociales?".

Y ahí Canosa lo interrumpió, indignada. "A los políticos no les pasa, no pagan sueldos, son como pymes. Tienen 65 asistentes, van a un programa, llevan el que le maneja la cuenta de Twitter, el que le saca fotos... Lo pagamos nosotros eso y los que no dormimos somos nosotros", arremetió.

El dueño de La Gran Taberna le respondió: "En el gobierno en el cual estamos, al señor Fernández le mando un saludo grande", arrancó emocionado. "No quisiera verme en los zapatos de él porque no tiene la culpa de esta pandemia", dijo.

Por último, cerró su idea contra el macrismo: "Esta gente que está ahora (afirmó sobre el peronismo) siempre reparte. Reparte un poco más. Anteriormente (sobre Cambiemos) ¿qué nos repartieron? Palos por la cabeza, tarifazos... Si yo en los cuatro años (de macrismo) no la vi pasar ni por al lado mío".