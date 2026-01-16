Se filtró la charla entre Maxi López y Flor de la V: "No soy"

Se conoció cómo fue la charla entre Maxi López y Flor de la V.

Luego de quedar envuelto en una controversia que se amplificó en redes sociales, Maxi López decidió salir a aclarar la situación y cerrar el tema. Lo hizo al aire de Lape Club Social, donde reveló que mantuvo una charla directa con Flor de la V para explicarle su postura y evitar que el episodio escalara aún más.

“A la mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico, que no quiero entrar en ningún terreno porque no soy así y me llevo bien con todos”, contó López, en referencia al intercambio privado que mantuvieron tras la repercusión de sus palabras. Según explicó, su intención nunca fue generar un conflicto ni incomodar a nadie, y remarcó que el diálogo sirvió para llevar tranquilidad a ambas partes.

El exdelantero insistió en que muchas veces sus declaraciones son recortadas o sacadas de contexto. “Le dije que muchas cosas las tiran fuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos y estoy tranquilo con que ella está tranquila. Hablé con ella; lo mejor es que está todo bien”, afirmó.

Qué dijo Maxi López sobre Flor de La V: la frase que generó repudio

La polémica se desató durante una charla distendida en un streaming de Olga, cuando Maxi López fue consultado sobre si se animaría a besar a un hombre. Tras dudar unos segundos y ante la insistencia, respondió: “No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la Vega, por ejemplo”. El corte se hizo viral y le costó muchas crítica al exdeportista.