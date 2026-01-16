Flor de la V le respondió a Maxi López tras sus dichos sobre ella: "Pena"

Flor de la V le respondió a Maxi López tras sus dichos sobre ella.

El paso de Maxi López por OLGA sigue generando repercusiones, pero esta vez no fue por el fútbol ni por Wanda Nara. El participante de MasterChef Celebrity quedó en el ojo de la tormenta tras un comentario en el programa Sería Increíble: cuando le preguntaron si alguna vez besaría a un hombre, respondió "Flor de la V", obligando a Nati Jota a recordarle al aire que la conductora es una mujer.

Lejos de enojarse o entrar en una guerra mediática, Florencia de la V utilizó el aire de su programa, Los profesionales de siempre, para responder con altura, mezclando primero el humor y luego una reflexión social necesaria.

Fiel a su estilo, la conductora arrancó con una chicana para descontracturar. "Acabo de poner un pie en Argentina y... ¿Maxi López estuvo hablando de mí?", lanzó. Cuando sus panelistas sugirieron que el exjugador estaba "confundido", ella remató con picardía: "¡Yo creo que si me besaba, no me largaba más!".

Sin embargo, minutos después se puso seria al leer los portales que tildaban los dichos de "transfóbicos". La conductora optó por no victimizarse y analizó la intención detrás del chiste: "Para mí fue una humorada, un chiste tonto. No veo mala intención de decir nada malo. Pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda".

La reflexión final

Flor de la V rescató que la sociedad y las redes reaccionaron condenando el comentario, pero confesó el sentimiento amargo que le dejó el episodio. "Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena", aseguró y cerró: "Lo que terminan dejando situaciones como esta es que se vulnera a un colectivo que ya está súper vulnerado".