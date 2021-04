Jonatan Viale dejó en ridículo a Novaresio, Cristina Pérez y Canosa: "No fue así"

El repentino fallecimiento por coronavirus de Mauro Viale significó un duro golpe para el periodismo argentino. Sin embargo, para sus familiares y su hijo Jonatan Viale fue sumamente doloroso. Incluso porque hubo testimonios, por parte de diferentes periodistas como Luis Novaresio, Cristina Pérez y Viviana Canosa que intentaron relacionar la causa de su muerte con la aplicación de la vacuna Sinopharm (China), que se había aplicado días atrás.

En su regreso a La Nación +, y en diálogo con Eduardo Feinmann, Joni Viale dejó en ridículo a todos aquellos y aquellas que intentaron utilizar la muerte de Mauro Viale como excusa para cuestionar la vacuna contra el COVID-19 fabricada en China.

"El viernes a la noche yo estaba haciendo el pase acá en el programa con Pablo Rossi. Me manda un mensaje mi cuñado Alexis y el productor me dice: 'Mirá el celular'. Tenía una catarata de mensajes que me decían: 'Tu papá está con 39 grados de fiebre, es un bolu... echó a las enfermeras'. Mi papá era así, las sacó cag... mi papá era muy bravo", relató Jonatan, que intentó explicar cómo fue todo el proceso de la enfermedad que su padre transitó.

Luego, el periodista señaló cómo fue que logró que Mauro se internara: "Fui el sábado a la mañana porque estaba saturando muy bajo y le digo: 'O te internás o no ves más a tus nietos. Era mentira, pero era una amenaza para que lo hiciera. Pusimos en altavoz a la jefa del Sanatorio Los Arcos, que le dijo: 'Si usted no se interna, no le va a llegar oxígeno a la cabeza y va a tener un paro'. Y ahí le cambió la cabeza".

Feinmann interrumpió el testimonio y le consultó: "¿No fue la vacuna lo que mató a Mauro?". Y rápidamente, con seguridad, Jonatan Viale le marcó: "No, no fue la vacuna. No fue la vacuna. Él ya venía mal. Alexis, mi cuñado, decía que el miércoles lo veía cansado, que el jueves también. Y el viernes se agarraba de las paredes, literal. Yo eso no lo veía porque estaba en la radio. Si lo hubiera visto, lo agarraba de los pelos. Y el sábado, cuando lo vi, no era mi papá, no era. Era otra cosa, estaba muy débil y creo que tenía mucho miedo".

Las barbaridades que dijeron Cristina Pérez, Viviana Canosa y Luis Novaresio tras la muerte de Mauro Viale

Cristina Pérez

Horas después de la muerte de Mauro Viale, y por la pantalla de Telefe, Cristina Pérez dialogó con el Dr. López Rosetti y le comentó: "La verdad no quiero mezclar el tema porque no tiene que ver pero es algo que cómo se conoció el mismo tiempo... pero tengo que preguntar Daniel y tiene que ver con las noticias. Los dos millones de vacunas más cercanos que tiene para recibir Argentina son los de Sinopharm, la vacuna china, que recibió Mauro Viale, y desde China dijeron la verdad no es tan efectiva como pensábamos".

"Es más, la primera dosis es muy poco efectiva de nada más que un 3%... nada... Acá hablamos de la primera dosis pero con la segunda se va más de 50% de efectividad. Pero esta información que te estoy diciendo es la que salió y cómo la podemos procesar en medio de la inquietud que hay sobre todo por la escasez de dosis", agregó la conductora del noticiero.

Con seguridad, López Rosetti respondió y le tapó la boca a Cristina, que en todo momento ha intentado dejar mal parado al Gobierno de Alberto Fernández y a las vacunas compradas: "La primera respuesta es que si yo tengo que vacunarme y es mañana, me vacuno con Sinopharm, sin ninguna duda... sin ninguna duda. Los estudios preliminares hablan de de una eficacia mucho más alta (a la que Pérez se había referido) , y es del 80%, pero no fueron publicados en revistas internacionales que es lo que tendríamos que esperar tal cual pasó con la Sputnik V".

Luis Novaresio

Con ánimos de causar polémica, y a través de su programa de radio, Novaresio le consultó al Dr. Conrado Estol: "¿La vacuna podría haber tenido que ver? ¿Podría haber sido fulminante?". Inmediatamente después, el doctor lo dejó mal parado con un mensaje contundente: "No hay tal cosa como 'fulminante' en la enfermedad en sí. La persona puede estar mal oxigenada durante días. La vacuna, no. De la vacuna hemos visto que efectos colaterales inmediatos. ¿Y? ¿Qué importa? Si protege en altísima eficacia. La Pfizer fue la primera en reportar algunas reacciones alérgicas, que también se trata, pero los riesgos son ínfimos. Lo de la vacuna lo descartaría".

Viviana Canosa

En A24, Viviana Canosa invitó a su programa a Marcelo Peretta, farmacéutico que responde a los interes de Mauricio Macri, y le dio entidad a la muerte de Mauro Viale: "Vos le dijiste algo a Mauro. Sacando el tema Mauro, vos le advertiste algo".

Luego, el hombre ultramacrista respondió: "Le dije que no se vacune. Lo mismo que te digo a vos, se lo digo a mi mamá y a mi papá. Esperá al 2022 para vacunarte, que va a venir mucho más elaborada y fortalecida que la de ahora. Vos, aparte, sos un hombre que estás en tu peso, trabajaste siempre. Yo te sacaría sangre y si tenés los anticuerpos, no necesitás la vacuna. Espere para vacunarse al 2022. La vacuna se la tenemos que dar a esa persona que le cuesta generar los anticuerpos de manera natural".