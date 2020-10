Mauricio Macri brindó una entrevista al periodista ultra macrista Jonatan Viale en A24 donde volvió a desplegar su discurso contra el gobierno de Alberto Fernández. En esta oportunidad, el expresidente hizo referencia a Borgen, una serie política danesa con una protagonista que lejos está del líder del PRO ¿De qué se trata?.

"No me gusta la rosca por la rosca, me gusta la rosca con sentido como en Borgen", afirmó Macri en la conversación con Viale. La respuesta llamó la atención de los fanáticos del drama político, ya que con claridad se ubica en las antípodas de la propuesta neoliberal del macrismo y de las capacidades dialécticas del antes jefe de Gobierno porteño.

¿Qué es Borgen?

La serie política danesa fue estrenada en 2010 y culminó tras tres temporadas. Sin embargo, su reciente llegada a la plataforma de streaming Netflix provocó un renacer de su historia, sobre todo en otras latitudes del mundo donde no se conocía, como en Argentina. Lo bueno es que el furor generado tendrá continuidad, ya que el gigante del servicio audiovisual tiene pensado resucitar la serie y se especula con una nueva temporada lista para 2022, a casi diez años del final de la historia principal.

El drama político producido por la cadena pública Danmarks Radio tiene como protagonista a Birgitte Nyborg, quien se convierte en la primera mujer en llegar al cargo de primera ministra de Dinamarca. La ficción se centra en los movimientos políticos de Nyborg para llevar adelante un gobierno de coalición encabezado por los moderados, un partido de centro izquierda.

Borgen retrata al detalle el mundillo de los pasillos del Palacio de Christiansborg, donde conviven los tres poderes del estado danés, las negociaciones políticas, los conflictos internos de un gobierno y las presiones que recibe desde otros sectores de poder.

Sin embargo, la "rosca" que muestra la serie apunta hacia una dirección diametralmente opuesta de la que mostró Macri en su gestión. En algunos capítulos se puede ver a la primera ministra enfrentando al principal grupo empresarial del país cuando quieren digitar sus políticas o rechazar algunas propuestas de corte neoliberal, acciones que distan mucho de lo que mostró el exmandatario argentino.

De hecho, las posturas de Macri recuerdan más a otros personajes de Borgen, que encabezan partidos de derecha: como el exprimer ministro Lars Hesselboe, del Partido Liberal, o el inescrupuloso Michael Laugesen. Hasta se puede decir que tiene algunas cosas del extremista Svend Åge Saltum.