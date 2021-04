Se postuló como candidato en Bahía Blanca.

Corría el año 2007 cuando, en Bahía Blanca, el partido del PRO sumó a sus filas a un deportista reconocido y surgido de aquella ciudad. Hernán "El Loco" Montenegro se había decidido a dar sus primeros pasos en la política. De la mano de Mauricio Macri y Francisco de Narváez (por entonces, aliado del ex presidente de la República Argentina), el ex basquetbolista argentino se postuló para concejal.

Un artículo publicado por Página 12 en aquel año contiene declaraciones de Montenegro, hoy figura de MasterChef Celebrity. Y en su intento por lograr un lugar dentro de la política bahiense, "El Loco" supo decir: "Hay una dicotomía, pero mis ideas son las que reclama la gente, si son de centroizquierda o de centroderecha no me preocupa. A mí me dio un espacio la gente de Mauricio Macri y de Francisco de Narváez. En el mundo ya eso es parte del pasado. Creo en el sentido común y en la capacidad de gestionar más que en la política de izquierda o derecha”.

“Tengo buenas chances de entrar, vamos a ser una sorpresa, como ocurrió con Macri en la Capital”, se ilusionó Montenegro en aquel entonces. Lo cierto es que "El Loco" creyó estar preparado para afrontar el cargo de concejal y le atribuyó al deporte sus conocimientos y experiencia sobre el caso: "Tuve ofrecimientos antes, pero ahora es distinto, esto será una gestión empresarial".

Sentenciando su ideología, Montenegro agregó: "Además, política uno hizo siempre, como jugador siempre fui de medidas tomar. Me bajé de dos mundiales por problemas con la Confederación Argentina de Básquet, la gente del deporte lo sabe. Y me toma en un momento y edad adecuados, con una maduración respecto de lo que quiero para mi país”.

"El Loco" Montenegro no aguantó las gastadas de Alex Caniggia y lo destrozó

En MasterChef Celebrity la competencia está al rojo vivo y en la última gala del jueves fue Alex Caniggia quien se salvó de ir al domingo de eliminación. Su plato fue el mejor de la noche, superando por poco al realizado por Hernán Montenegro. Y es justamente "El Loco" quien no pudo aguantar las gastadas de "El Emperador" y explotó de bronca frente a cámara.

"Jodeme, macho. Hice un plato elaborado y me gana un pendejo, me entendés, con un sanguchito de mierda. Con una carnecita ahí adentro", exclamó el ex basquetbolista argentino, quien realizó una elaboración "a la portuguesa" y se vio sublevado por un sándwich de bola de lomo mechado con frutas y verduras tropicales. En tanto, Alex Caniggia festejó su triunfo en la cara de "El Loco" y subió al balcón con un gesto desafiante hacia el resto de sus compañeros.