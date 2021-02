En el Día del Gato que se celebra este 20 de febrero, también se recuerda el apodo que se le puso al ex presidente Mauricio Macri durante su presidencia. El ya célebre "Macri Gato" forma parte de la cultura popular e incluso el propio mandatario lo usó para su propio provecho durante su estadía en la Casa Rosada entre 2015 y 2019.

El autor del apodo, del logo y de una página web con el sello de "Macri Gato" conocido como "Ey Pacha", recordó ese momento y aseguró que el apodo fue una definición "totalmente humorística" y anticipó lo que realmente sucedió después: "No creo que Macri se pueda sacar ese apodo".

“Antes de mi web solo habían tres memes en internet. Hoy son incontables. De alguna manera lo convertí en marca, y hoy está en todas las marchas kircheristas del país”, dijo el artista en una entrevista con la revista Noticias. El diseñador también creó una “Macrigatopedia” –versión bizarra de Wikipedia–, un videojuego, “Macri Cat Go”, y dos apps: una que obliga a la PC a cambiar cada “Macri” que aparece en la pantalla por “Macri gato” y otra que lanza un maullido cada vez que alguien nombra al Presidente cerca de la computadora. Se puede acceder al sitio en este enlace: https://macrigato.com.ar/

"El gato es el sirviente del jefe del pabellón. El “gato” ejerce una autoridad prestada ante los demás, que paga con su servilismo ante el jefe, que a su vez, deja en claro todo el tiempo y frente a todos, quién es el jefe y que el respeto requerido para con el “gato”, es en realidad, para con él. El “gato” es el que recauda para el jefe y su bienestar recae en la eficacia de su acción, por lo tanto, es muy celoso e impiadoso en su trabajo. El “gato” por sobre todas las cosas, desprecia al que está en inferioridad de condiciones y admira a quien lo utiliza. El “gato” no es un esclavo que quiere ser libre, es un esclavo que anhela ser esclavista. Lo más ajeno a un “gato” es la solidaridad", dice el sitio de Ey Pacha sobre el por qué del apodo al hoy ex presidente Mauricio Macri.

El artista también se refirió a las reacciones que genera el "Macri Gato" y aseguró que "el que se ofende es un idiota, directamente". Y sumó: "Es la mezcla de un apellido, que no le pertenece a él, al ser un hombre político y público, con el nombre de un animal. Además mi trabajo es de recopilación: no inventé el insulto, solo junto lo que se va haciendo sobre el tema. La consigna es el humor. Que haya una remera que diga “Macri gato” es totalmente humorístico, para mí. No creo que Macri se pueda sacar ese apodo".

En cuanto a su identificación partidaria, teniendo en cuenta que el insulto lo adoptaron rápidamente los kirchneristas, comentó: "La primera crítica que me han hecho es esa, que soy kirchnerista. No tengo ningún interés en la política, solo estoy diciendo “Macri gato”: lo hago desde el humor. Que el kirchnerismo se lo apropie es lógico, no me molesta. Todos los grupos políticos se van apropiando de fenómenos culturales para capitalizarlos: lo popular, al no estar registrado, es factible de ser apropiado".