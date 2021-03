¿Qué fue lo que en realidad quiso manifestar?

En diálogo con Luis Majul, en LN+, el ex presidente Mauricio Macri realizó una insólita justificación de su reunión por Zoom desde la cama. Tras viralizarse su imagen en las redes sociales, el ex Jefe de Estado lanzó una burrada que fue corregida por el propio entrevistador y su panel: "Todavía no entiendo todas las cosas que han pasado y que han sucedido. Yo trato de hacer lo mismo que me dicen mis hijas que hay que hacer, que es multicasting".

"Multitasking, perdón", agregó Macri, tras recibir el correctivo por parte de los integrantes del programa. Acto seguido, uno de los líderes de Juntos por el Cambio explicó cuál es su rutina diaria y la razón por la que apareció filmado desde su habitación.

"(Multitasking es) hacer varias cosas, hace más de 30 años tomé la costumbre de hacer gimnasia temprano a la mañana. Entonces, como tengo el Zoom, la ventaja que tengo es que vuelvo de gimnasia y mientras hago el Zoom voy preparándome para la segunda actividad. Me voy vistiendo. Estaba en mi cuarto, mientras hablaba, vistiéndome. No entiendo todo lo que pasó", explicó Macri.

A su vez, y asegurando no entender por qué se generó tanto revuelo en torno a su imagen en Zoom junto a otros dirigentes de su partido político, Mauricio Macri sentenció: "Por error mi mujer salió, pero estaba vestida en su cama y se había levantado a hacerle el desayuno a Antonia y llevarla al colegio".

La entrevista de Mauricio Macri en LN+, con floja audiencia

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en público tras la salida de su libro Primer Tiempo en una entrevista en el canal ultra macrista LN+ rodeado de periodistas opositores que en ningún momento sobresaltaron al ex mandatario con preguntas incómodas. El rating durante la charla entre Macri y los columnistas hizo picos de 4 puntos y terminó con un promedio de 3,5 de acuerdo a las páginas especializadas en audiencia.

La medición está por encima del promedio del canal híper macrista que renovó su grilla con periodistas afines al ex presidente como Luis Majul, Eduardo Feinmann, Laura Di Marco, Alfredo Leuco, Jonatan Viale y Pablo Rossi. Si bien la conversación entre los periodistas y Macri ganó su franja, las expectativas de rating quedaron lejos. En comparación con la entrevista que realizó Roberto Navarro en C5N a la ex presidenta Cristina Kirchner durante el gobierno de Mauricio Macri, la nota de LN+ tuvo mucho menos interés: el reportaje de Navarro alcanzó los 8 puntos.