Mauricio Macri y las burradas virales en su entrevista con La Nación

Mauricio Macri es el ex presidente de la Nación y actualmente uno de los principales referentes de la oposición. El protagonista de una de las mayores crisis económicas en la República Argentina (agudizada por la pandemia) comenzó a realizar una gira de entrevistas en sus canales amigos. Entre ellos, la señal televisiva de La Nación.

En el ciclo Hablemos de otra cosa, conducido por el periodista Pablo Sirvén, el líder de Juntos por el Cambio no sólo tuvo palabras nefastas para con el peronismo: también se excusó por el fracaso de su gestión entre 2015 y 2019 alegando afirmaciones que vinieron arraigadas a serios errores de léxico.

Las burradas de Mauricio Macri en su entrevista con La Nación

"No logramos lograr ese logro", enfatizó Macri, aludiendo a la falta de confianza por la que sus votantes lo condenaron al segundo puesto tanto en las PASO como en las Elecciones Generales del pasado 27 de octubre de 2019. En este sentido, enumeró diferentes "objetivos cumplidos" por los que su presidencia debería haber sido (bajo su lógica) más valoradas.

"Cubertura casi total de internet, que es fundamental para el trabajo del futuro. No logramos lograr ese logro de crecer", fueron las palabras más destacadas (en cuanto a los conflictos léxicos se refiere) de Mauricio Macri en diálogo con La Nación.

"Ya lo dijo tu padre": Diego Maradona destrozó a Mauricio Macri en Instagram

Luego de asegurar que él fue quien decidió la salida de Diego Maradona de Boca Juniors, el propio Diez tomó la palabra y le contestó a Mauricio Macri a través de su cuenta personal de Instagram. No sólo habló de su adiós al fútbol, sino que también le recordó al líder de Juntos por el Cambio que fue él quien "le cagó la vida a dos generaciones de argentinos".

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", comenzó diciendo Diego Maradona, quien luego se dedicaría exclusivamente a hablar de su salida de Boca Juniors. El ídolo del fútbol argentino no tuvo piedad con Mauricio Macri, que horas atrás comparó a su figura con la de Cristina Kirchner alegando una supuesta "irracionalidad".

El mensaje de Diego Maradona a Mauricio Macri tras compararlo con Cristina Fernández de Kirchner

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...".