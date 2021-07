Coppola llamó para cruzar con dureza a D'Alessandro por Maradona

Mientras el abogado hablaba en A la tarde, Coppola llamó y dijo que le dolía escucharlo.

Mientras Mauricio D'Alessandro hablaba con Karina Mazzocco en A la tarde, Guillermo Coppola llamó para pedir derecho a réplica y criticar al abogado de Matías Morla. "Esto me duele escucharlo ¿Qué modifica de la historia el hecho de decir que estuvo cinco días tomando falopa?", le recriminó quien fuera representante de Diego Maradona al reconocido letrado, que en más de una ocasión aseguró que en el 2000 el fallecido futbolista había estado "cinco días falopeándose en Punta del Este".

Desde que Diego Maradona murió en noviembre pasado, todo lo que rodea a su deceso genera inmediatas repercusiones. Por eso, Mauricio D'Alessandro fue invitado a participar de forma virtual de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. Es que el abogado es el letrado que representa a Matías Morla, quien fuera amigo de Maradona y su último apoderado. Lo que sorprendió a D'Alessandro fue que tras un corte, la conductora anunciara que Guillermo Coppola iba a salir al aire porque no le había gustado algo que el abogado dijo.

"Ya lo escuché en Polémica en el Bar, y hoy lo volví a escuchar. Yo quiero preguntarle a Mauricio, a quien respeto, conozco, sé que es un profesional del carajo que defiende a sus clientes al taco, y me parece bien. Pero esto me duele escucharlo", disparó un Coppola muy enojado por las palabras de D'Alessandro. El ex representante de Maradona le consultó al abogado: "¿Qué modifica la historia decir ‘estuvo cinco días tomando falopa’? Un tipo que hoy no está y que no puede decir nada. Mauricio, ¿porqué repetís eso?".

"En primer lugar, te quiero decir que tenés razón. No es bueno acordarse de esa etapa negra de Diego", reculó un poco D'Alessandro, que intentó explicar sus palabras asegurando que con ellas buscaba apuntar contra quienes hablan de un "entorno malo" que rodeó a Maradona en sus últimos días, entre quienes se destaca su representado, Matías Morla. Pese a su posterior explicación de por qué había dicho eso, D'Alessandro garantizó que no lo repetirá.

"No te lo pude decir porque no nos cruzamos, pero es muy feo. Sobre todo con todo lo que está pasando con las adicciones... Como con el chico Chano… Nadie está libre. No hay que escupir para arriba. A cualquiera le puede pasar", consideró Coppola sobre consumo problemático de sustancias que afectó a Diego Maradona y que últimamente volvió a estar en el centro de la polémica por todo lo sucedido con Chano Charpentier. Por último, el ex representante de Maradona aseguró que él jamás levantó "el dedo acusador contra Morla".