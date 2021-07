Fin del misterio: el creador de Los Simpson reveló cómo creó a Ned Flanders

Matt Groening contó cómo fue el nacimiento del vecino más odiado por Homero Simpson.

Matt Groening, padre y creador de Los Simpson, develó el misterio en torno a la creación de uno de los personajes de la exitosa serie de dibujos animados. Confesó cómo fue el nacimiento de Ned Flanders y los motivos por lo que él es el vecino más odiado por Homero Simpson.

Los seguidores de la "familia amarilla" aguardaban con expectativa las declaraciones de Groening, que contó en los últimos tiempos nuevos detalles sobre otros personajes que también despertaban la curiosidad sobre su creación. Así le tocó el turno a Flanders, el vecino religioso y generoso que parece sólo despertar enojo y odio en Homero.

Ned apareció en el estreno de la serie, pero adquirió mayor protagonismo junto a su familia en la segunda temporada de la tira, donde también aparecieron su primera esposa Maude y su hijo Rod Flanders.

Pese a ser uno de los más cercanos al clan Simpson, no es uno de los cinco personajes más queridos de la serie, según las búsquedas de Google. Esto no significó que la revelación de Groening despertara menos interés. Según contó el creador, cuando él creó a Flanders, pensó en "un muchacho que fuese realmente agradable" y que "Homero no tenga ninguna razón justificable para odiarlo, pero que lo detestaba de todos modos".

Con los capítulos, Ned adoptó una actitud religiosa y generosa, dos rasgos que el padre del clan aborrece porque refleja lo que le gustaría ser. Son embargo, esa personalidad amable de Flanders desapareció hasta convertirse en una parodia de la comunidad de ultra derecha cristiana estadounidense.

Esos ideales llenan al personaje de contradicciones: si bien es muy amable, tiene actitudes antisemitas y es intolerante con las demás religiones. Además es homofóbico, pero muchas veces es señalado por tener "tendencias homosexuales".

Flanders estuvo casado con tres mujeres y enviudó dos veces: Maude murió por culpa de Homero, su otra esposa fue Ginger y Edna Flanders, quien también falleció.

Los Simpson cumplió 34 años de desopilantes y alocadas aventuras protagonizadas por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, quienes alcanzaron a convertirse en una de las familias más queridas de la televisión, con millones de fanáticos y seguidores en todo el mundo.

Esa popularidad también les valió múltiples premios, reconocimientos e incluso una estrella con su nombre en el camino de la fama de Hollywood, donde están las figuras más destacadas de la cultura artística y cinematográfica de los Estados Unidos.