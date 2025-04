¿Qué tipo de mates no deben curarse y por qué?

Qué mates no deben curarse

Al momento de comprar o recibir de regalo un mate se escucha el consejo de que deben ser curados antes de comenzar el consumo de la infusión. Este tratamiento se debe realizar una sola vez, pero no todos los recipientes necesitan someterse a esto y la explicación se encuentra vinculada al material con el cual fueron fabricados.

La curación del mate es utilizada para que se pueda consumir la yerba de la mejor manera posible y aprovechar los sabores de cada preparación al máximo. Este proceso deja las paredes interiores con un tono negro o verdes dependiendo de los materiales que se hayan usado para elaborarlo. Una vez que se cumple con el ciclo, es momento de preparar la cantidad de infusiones que una persona considere necesarias.

"Quería curar un mate de acero inoxidable no", expresó EpitafioDeSicil, como figura su usuario de X (ex Twitter). El comentario es una reacción que corresponde a un posteo en donde un joven expone que recibió un set de mate por parte de su padre. La imagen muestra que se trata de un elemento hecho de metal y de acuerdo a lo que señalan especialistas no es necesario que reciban el proceso de curado. Solo es necesarios lavarlo para eliminar la presencia de polvo.

Es que los productos para el mate que se encuentran fabricados con metal, vidrio, silicona, cerámica y plástico no disponen de poros en su estructura y esto impide el desarrollo de hongos con el paso del tiempo. Además de que con un simple lavado después de utilizarlos va a generar que se eliminan los olores y restos que puedan llegar haber quedado adheridos a la superficie.

Mientras que los mates que están confeccionados a partir de calabaza y madera necesitan ser sometidos a un proceso de curación con el fin de que ninguna de las preparaciones se altere. La mejor manera de detectar si este producto se encuentra curado es en el sabor, además de que las paredes internas presenten un determinado color blanco por la presencia de hongos que se encuentran en crecimiento.

