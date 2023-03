MasterChef: rechazaron a la nieta de Blanca Cotta por sus empanadas y estallaron los memes

La nieta de Blanca Cotta, María Alejandra, fue rechazada por el jurado de MasterChef (Telefe), integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, luego de cocinar empanadas. Miles de usuarios de las redes sociales se rieron de la situación y las plataformas se llenaron de los memes más divertidos y ocurrentes.

María sorprendió a todos los chef del jurado al contar que era la nieta de Blanca Cotta, cocinera, periodista, humorista y dibujante oriunda de Quilmes, quien falleció en 2019. “Mi abuela era Blanca Cotta. Tengo muchas ganas de entrar para que mi abuela tenga el reconocimiento que por ahí no tuvo cuando falleció”, anunció en su presentación.

“¿Blanca Cotta? Me pongo de pie”, le respondió Martitegui, completamente sorprendido. "Yo no soy ella”, se atajó Alejandra, un poco preocupada de que el jurado tuviese sus expectativas demasiado altas. “Humildemente, vengo a aprender con ustedes para poder parecerme un poquito a lo que ella hacía que era todo genial”, agregó.

Por último, Martitegui le dijo: “Te quiero corregir, tu abuela tiene un gran reconocimiento de toda la comunidad gastronómica y ha sido una gran cocinera de argentina. No sé cómo te va a ir a vos, pero quiero dejar eso claro”. Finalmente, cuando el jurado probó el plato de María Alejandra, el puntaje no fue suficiente: obtuvo dos votos en contra y uno a favor.

Para sorpresa de todos, Germán, el más temido y exigente del programa, fue el único que la aprobó. “No sé si el hecho de que tu abuela sea Blanca Cotta me predispone a que me caigas bien de alguna manera. Me parece que la parte emotiva del plato gana. Para mí es un sí”, le señaló. Por su parte, Betular le dio su voto negativo, ya que parte del desafío era cocinar algo en cinco minutos y ella había llevado su comida "emplatada".

De Santis coincidió y también la desaprobó, aunque también aprovechó la situación para darle unas palabras de aliento: “María, es lindo ver estas emociones. La cocina brinda esto: los recuerdos, los sabores, nos encontramos. Pero lamentablemente, para mí es un no". Algunos usuarios de las redes sociales se mostraron sumamente indignados y postearon cientos de memes y comentarios de enojo, mientras muchos otros acusaron a la cocinera de estar acomodada en el programa.

