Durmió: María O'Donnell cayó en una trampa de Claudia Fontán

La Gunda sigue sancionada, pero quiere llegar a la final. Este miércoles, le tendió una trampa a María O'Donnell para que la periodista cuente con menos tiempo para cocinar.

Desde que se incorporó a MasterChef, el programa más visto de la TV argentina, Claudia Fontán se perfiló como una de las posibles ganadoras, principalmente por su desempeño en la cocina hasta que generó el escándalo de la temporada levantando comida del suelo. Como continúa sancionada por el jurado, y la llegada a la final está cada vez más picante, no le quedó otra que hacerle trampa a María O'Donnell, otra de las más elogiadas por el jurado.

El desafío de la noche consistía, en primer lugar, en adquirir a través de una subasta las proteínas necesarias para el desafío, pero negociar su tiempo para poder adquirirlas. En segundo lugar, los alimentos no eran nada comunes: yacaré, llama, gallinas negras, liebre y más. Al momento de batallar por los alimentos, Claudia Fontán ideó una curiosa maniobra para que una de las preferidas de Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, María O'Donnell.

"No sé si quiero seguir esperando porque no sé si más adelante habrá algo que me de más impresión", le adelantó la periodista que se define como vegetariana al conductor del programa, Santiago Del Moro. Pero a los segundos, el jurado presentó una paleta de llama que partía de una base de 30 minutos para canjearla. María la deseaba y ofreció su media hora, pero inmediatamente Claudia Fontán ofreció 5 minutos más.

"Si María la quiere tanto, levanto la mano una vez más para sacarle cinco minutos más", reveló la actriz en off. Cuando María ofreció 50 minutos, Claudia dejó de subastar y blanqueó su estrategia. "Lo único que quiero es sacarle tiempo a ella", definió y, efectivamente, lo consiguió dado que a la periodista sólo le quedaron 40 minutos para elaborar su preparación.

De todos modos, a Claudia no le salió la jugada tal como esperaba. Si bien presentó uno de los mejores platos de la noche, la periodista se llevó las felicitaciones de los chefs al presentar milanesas de llama a las que Germán Martitegui llamó "milanesas del centro". A la vez, Claudia continúa con la sanción de tener que llevar el delantal negro cada domingo.

La visita de Vero Lozano a Masterchef

La conductora recorrió las estaciones de los participantes junto con los integrantes del jurado para conocer qué platos iba a hacer cada participante. Como a Sol Pérez la vio en problemas con su gallina negra, aprovechó la pasada para darle una mano. Luego, conversando junto a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular sobre sus primeras impresiones, el pastelero le propuso que se sumara a ayudar a los demás participantes y Vero se calzó el delantal blanco de Masterchef.