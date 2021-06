Carmen Barbieri durísima contra Claudia Fontán: "Hay que eliminarla"

La capocómica visitó "La Peña de Morfi" y cargó contra su excompañera de certamen de cocina de Telefe luego del escándalo por levantar comida del suelo.

La semana pasada, Claudia Fontán protagonizó uno de los escándalos más polémicos de la segunda edición de Masterchef, el reality de cocina que conduce Santiago Del Moro en Telefe. Este domingo, Carmen Barbieri, exparticipante del certamen, cargó contra "La Gunda" por levantar comida del suelo y negarlo frente al jurado y le disparó sin piedad.

Carmen fue invitada a La Peña de Morfi y no pudo escapar a la pregunta sobre el papelón en el que se metió Claudia a semanas de la gran final. “Lo que no entiendo de la Gunda, que la adoro, la respeto y es una gran cocinera, es por qué miente si sabía que teníamos cuatro mil cámaras y robots por todos lados. Se ve todo lo que hacés”, comenzó diciendo la capocómica.

En esa línea, y manteniendo el buen tono, Carmen compartió que durante su participación en el programa le sucedió algo similar. “A mí se me cayó la mitad de la sopa que estaba haciendo en el segundo cajón de los utensilios, decí que me había quedado en la olla y tuve que volver a licuarla, por suerte tenía resto”, reveló hasta que se encontró con el índice del periodista Marcelo Polino.

“¿Vos la hubieses eliminado? Por lo bajo el resto de los compañeros decían que no era justo este castigo de que vaya todos los domingos porque ella cocina re bien”, deslizó el periodista de espectáculos. Contundente, la productora teatral se refirió a la instancia en la que Claudia le mintió a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis y respondió: “Por la acción de levantar la comida del suelo, me parece que está bien el castigo de tener que cocinar todos los domingos. Pero por la mentira, hay que eliminarla. Yo no soporto la mentira. No la soporto. No es que estoy hablando mal de ella, pero ante una mentira...”.

Para no dejar lugar a dudas, Carmen insistió: “Yo hablo como si fuera una señora más, como una espectadora del programa y no es porque tenga autoridad en Masterchef. Yo creo que la mentira es para eliminarla". De todos modos, aclaró: "Y no estoy hablando mal de la "Gunda", a quien quiero mucho y respeto y lo vuelvo a decir. Una mentira después de que se vio todo… ¡Tendría que haber dicho ‘sí, se me cayó, lo puse y no tenía otro’!”, completó.