El desopilante cuestionamiento de Juanse al jurado de MasterChef

Segundo día de la semana de repechaje en MasterChef Celebrity y un problema de temperatura enfrentó a Juanse con Germán Martitegui por nada más y nada menos que los huevos en una desafío que llevó al exlíder de Ratones Paranoicos a probar una teoría pese a que el jurado le haya afirmado que estaba errado.

La segunda gran prueba a sortear por los participantes para volver al reality conducido por Santiago Del Moro, consistía en elaborar un plato frío o caliente. Por decisión de Fernando Carlos, quien ganó la primera instancia de la noche, el músico debió hacer el frío... "Juanse, te salvé la vida", le dijo el periodista mientras que Juanse, en off, confesó: "Me da lo mismo, no conozco lo que está pasando". Tal cual lo adelantó el músico, al plato frío le sumó una porción de peceto caliente.

El músico le adelantó a Germán Martitegui que herviría huevos para freírlos posteriormente empanados. "No entiendo qué vas a hacer con los huevos. ¿Los vas a freír? No lo entiendo", denunció el chef. Por su parte, frente a cámara Juanse expresó: "Germán no tiene el mismo criterio que yo y se lo trato de explicar", pero luego de volver a explicarle su receta y que Martitegui no diera el brazo a torcer, sintetizó: "Yo tampoco sé muy bien de qué estoy hablando".

Juanse intentó probar su teoría frente al jurado de MasterChef

La discusión por los huevos se presentó frente a las hornallas de Telefe precisamente para quedarse, puesto que al momento de la degustación Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui pusieron a prueba al exlíder de los Ratones Paranoicos. "Aviso con anticipación, tienen que tener huevos fríos y al natural. Lamentablemente, los huevos estaban muy fríos y arruinaron mi plan inicial", reclamó Juanse apenas se paró frente al jurado. "Si vos tenés los huevos fríos y los tenés que hervir y que queden al dente... Eso retrasó todo, pero es un buen plato", insistió.

Germán Martitegui poniendo a prueba la teoría de Juanse sobre la temperatura de los huevos

"Eso que decís no es así, Juanse. El 98 por ciento de las personas que cocinan con huevos los sacan de la heladera", retrucó Germñan Martitegui. "La temperatura que tiene esto (señaló la heladera) hace que parezcan hielo los huevos", respondió el músico y, en el medio del debate, Daniel Aráoz compartió un termómetro para que termine la discusión. "Está helado el huevo", insistió Juanse sin dar el brazo a torcer.

Tras ver la temperatura del huevo, Martitegui definió: "Estás completamente equivocado, Juanse" y el músico simplemente se encogió de brazos. Como buen optimista, en off, destacó: "Es la primera vez en la historia de la televisión que se pincha un huevo para medirle la temperatura. Me parece que es un logro muy importante de este programa". Si bien no estaba en lo cierto, sentenció: "A mí me alcanza saber que se tuvo que comprobar que yo estaba, de alguna manera, exagerando", se sinceró.

De la semana de repechaje participan Hernán El Loco Montenegro, Mariano Dalla Líbera, Cae, Juanse, Sol Pérez, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz y Fernando Carlos y solamente tres volverán a la cocina más famosa del país. Del episodio del lunes, Flavia Palmiero resultó ganadora y subió al balcón para presentarse en el último desafío para volver a MasterChef el próximo domingo y ahora se suma Fernando Carlos quien se lució con su presentación fría de atún.