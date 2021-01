MasterChef Celebrity se convirtió en un verdadero éxito en la televisión argentina. En 2020 fue el programa con más rating y es por eso que en 2021 se llevará a cabo una segunda temporada. Pese a las buenas sensaciones que le ha dejado a miles de televidentes, lo cierto es que hay una participante que no ha quedado conforme con su paso por el reality. Se trata de Rocío Marengo, que en las últimas horas criticó duramente contra los miembros del jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

De acuerdo a lo que comentó Marengo, no tuvo una buena experiencia en el programa de cocina: "Sufrí un montón en MasterChef Celebrity, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso". Y señaló el motivo por el cual decidió no asistir a la final entre Claudia Villafañe y Analía Franchín: "De hecho, por eso elegí no ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda. Se dijo que estaba en Miami, pero yo viajé unos días después de la final. No fui porque la pasé muy mal y me maltrataron. Por algo yo me callé", sentenció en diálogo con Ciudad Magazine.

"Para mí es un capítulo terminado, pero es muy fuerte porque la final me removió todo, también fui muy agredida en redes sociales. Todo porque fue una edición muy ensañada conmigo. Le pueden preguntar a mis compañeros y mi participación no fue como se vio en la tele", advirtió Marengo.

Asimismo, la actriz disparó contra Martitegui, Betular y De Santis, jurados de MasterChef, aunque fue más dura con el primero de ellos: "Son chefs que trabajan como actores. Donato, si bien cumplía su rol, siempre sentí el cariño. Betular es más bueno que el pan, más allá de su personaje. A Martitegui le toca la peor parte porque tiene que hacer de villano, que a mí me afectó un montón, me dolió pasar por eso. La pasé mal y a mi edad no tengo ganas de pasarla mal".

Luego, Rocío Marengo señaló a la producción de MasterChef como una de las culpables de que los televidentes la demonizaran: "Todo el tiempo me ponían con gente para confrontar, no me ponían con los compañeros con los que tenía más química para entablar un grupo de amigos. Me ponían muy sola, con gente dispersa. Ahí se fue armando el programa. Solo tengo palabras de agradecimiento a mis compañeros. Todos fueron entendiendo el juego que me plantearon, que lejos estuvo de mí elegirlo".

En cambio, con sus compañeros de elenco tuvo palabras de elogios: "A pesar de que la edición de MasterChef me perjudicó un montón, todos los que fueron a programas y les preguntaron por mí me defendieron. Todos decían que yo realmente la pasaba mal, que me trataban mal y que sufría. Lo que pasa es que los que entrevistaban hacían la vista gorda y les daba lo mismo lo que dijeran".