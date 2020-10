En la última edición de MasterChef Celebrity, los participantes recibieron la sorpresiva visita de un ser querido. Y el desafío debió ser compartido, ya que cada pareja debía complementarse para poder llevar adelante el plato de cocina. Claudia Villafañe, una de las más queridas por el público, recibió la visita de su hija Dalma Maradona. Sin embargo, la hija de Diego Maradona se marchó antes del programa, detalle que despertó la atención de todo el público.

Claudia y Dalma tuvieron que confeccionar un bizcochuelo con dulce de leche. Cuando les llegó el turno de ser evaluados por el jurado conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, la actriz de 33 años tuvo que probar su propia comida. En aquel momento, realizó una confesión: "No me gusta el dulce de leche".

Tras haberlo examinado detenidamente, los catadores de comida decidieron que la prueba de comida que había realizado el dúo de mujeres estaba superada. Luego, y de manera inesperada, Dalma sorprendió a todo el programa y, sin dudas, a los televidentes: abandonó el estudio de Telefe.

"Perdón que me tengo que ir, pero tengo una bebé que es la primera vez que dejo tanto tiempo, entonces estoy como desesperada", comentó. Pero la duda del público continuó estando latente, por lo que la hija mayor que Claudia tuvo con Maradona optó por explicar los detalles.

"Me dio mucha pena tener que irme antes del programa, pero la grabación dura 8 horas y mi hija no tiene niñera. ¡No me pareció buena idea llevarla a un canal y que esté encerrada en un camarín!", escribió en su cuenta oficial de Twitter. Dalma tiene una hija llamada "Roma" con Andrés Caldarelli, hombre que conoció cuando juntos iban al colegio y que le pidió la mano a su padre antes de contraer matrimonio en marzo de 2018.