Quién se va hoy de MasterChef Celebrity 2: filtran el nombre del participante eliminado

Revelaron el nombre del participante que se va de MasterChef Celebrity 2 en la gala de este domingo 23 de mayo. Conocé de quién se trata.

MasterChef Celebrity 2 continúa siendo un éxito notable en la televisión argentina. Sobre todo en el tramo en el que se encuentra el reality. Mientras los participantes se encuentran peleando por meterse en las instancias finales, este domingo 23 de mayo uno deberá abandonarlo. Y en la previa del mismo, los fanáticos comienzan a imaginar y debatir quién se va del programa en la gala de esta noche. Curiosamente, se filtró el nombre del protagonista que quedará eliminado.

Por el momento, los participantes que quedaron fuera de MasterChef 2 son Mariano Dalla Líbera, Cae, Flavia Palmiero, Fernando Carlos, Hernán "El Loco" Montenegro, Daniel Aráoz, Andrea Rincón y Carmen Barbieri. Por otra parte, aquellos que todavía siguen compitiendo son tan sólo ocho: Dani "La Chepi", Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Claudia "La Gunda" Fontán, Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y María O'Donnell.

El fin de semana pasado, la participante que se marchó de MasterChef Celebrity 2 fue Carmen Barbieri, que tan sólo pudo formar parte del reality durante apenas algunas semanas, ya que se contagió de coronavirus y estuvo en un coma farmacológico. Tras despedirse, manifestó: "Muchas gracias... estar en este programa me hizo volver a ser yo, a tener ganas de salir de casa. Fue el remedio que necesitaba. Era lo que me faltaba para recuperarme del trance que pasé. Me esperaron a que me recuperara. Muchas gracias... Gracias por el respeto y el cariño. Estoy orgullosa de haber pasado por este programa".

Pero, ¿quién se va de MasterChef este domingo? De acuerdo a lo que se rumoreó en las últimas horas, diferentes usuarios de las redes sociales advirtieron que el próximo participante eliminado será Dani "La Chepi". La influencer es una de las participantes más queridas del certamen de Telefe, por lo que la noticia no caerá muy bien entre los televidentes.

Por qué Alex Caniggia renunció en MasterChef Celebrity 2

Fabián Esperón, mánager del mediático, confirmó que Alexander Caniggia renunció a MasterChef Celebrity 2. ¿La justificación? Pese a que indicó que "no está levantando bolsas en el puerto, está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario".

"Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación", continuó el mánager a la vez que explicaba que Alex vive en Hudson y las filmaciones son en los estudios de Telefe en Martínez, Provincia de Buenos Aires. Y agregó: "A veces me dice que la presión que siente es la natural de un programa de televisión donde tiene que hacer una presencia diaria".

Repercusiones en Twitter tras conocer quién se va de MasterChef Celebrity 2 en la próxima gala de eliminación

A través de las redes sociales, usuarios y usuarias se hicieron eco tras la filtración del nombre del participante eliminado en MasterChef Celebrity 2. De acuerdo a lo que trascendió, Dani "La Chepi" es la próxima famosa que deberá abandonar el reality de Telefe.

A qué hora es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 y por dónde verlo en vivo:

La segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 tendrá lugar este domingo, desde las 22 horas, y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Cuánto dinero se lleva el ganador de MasterChef Celebrity 2:

Tal y como ocurrió en la primera temporada de MasterChef Celebrity 2, Telefe repartirá una jugosa cantidad de dinero para el ganador del trofeo en 2021. Además de obtener un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess, el famoso participante que gane el reality se llevará 1,2 millones de pesos.