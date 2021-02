Quedan muy poco tiempo para el estreno de MasterChef Celebrity 2. El reality de Telefe, que se ha convertido en el programa más exitoso de la televisión argentina en los últimos años, se estrenará este lunes 22 de febrero, desde las 22.30 horas. Pese a que los 17 participantes están confirmados, sólo restaba saber quién reemplazará a Carmen Barbieri, quien estuvo varios semanas internada de coronavirus.

Barbieri presentó complicaciones por un cuadro de neumonía bilateral, por lo que debió ser intervenida. Con el correr de los días, su situación empeoró y terminó en un coma farmacológico. Sin embargo, y afortunadamente, la capocómica recibió el alta médica hace algunas horas y se encuentra haciendo reposo en su casa.

Como medida preventiva, la producción de MasterChef 2 decidió buscar una famosa para reemplazar provisoriamente a Carmen Barbieri. Claudia Fontán fue la elegida y rápidamente se incorporó al reality para comenzar con las grabaciones de los primeros programas.

De acuerdo a la difícil situación que Carmen padeció durante casi un mes, en MasterChef Celebrity 2 tomaron la decisión de que Fontán -más conocida como La Gunda- quede como participante fija en el certamen de cocina, que tiene a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis como miembros del jurado.

Cabe resaltar que Fontán ha alcanzado la fama a partir de sus trabajos en telenovelas que adquirieron reconocimiento como actriz de "Son amores", "Sos mi vida", "Amor en custodia" y "Los exitosos Pells", entre otras. Actualmente, se desempeña como panelista de radio La 100 en el programa No está todo dicho, conducido por Guido Kaczka.

Quiénes son los participantes confirmados para MasterChef 2

Los participantes de MasterChef Celebrity 2 serán Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, Maria Odonnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Hernán "El loco" Montenegro, Alexander Caniggia, Georgina Barbarossa y Claudia Fontán (reemplaza a Carmen Barberi).

Los sueldos y cuánto ganan los participantes de MasterChef 2

Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.