"No hay que perder el tiempo": Dolli Irigoyen, durísima contra Alex Caniggia por su sorpresiva salida de Masterchef Celebrity

La cocinera criticó la actitud por parte de uno de los participantes más queridos del reality y consideró que el jurado tomó una buena decisión al sancionarlo. "Se descalificó solo", afirmó Dolli.

La polémica salida de Alex Caniggia a la competencia culinaria de Masterchef Celebrity dio de qué hablar y aún hoy continúa en debate el verdadero motivo de su retirada. Ahora, Dolli Irigoyen quiso opinar sobre el tema y consideró que el jurado tomó una buena decisión al decidir sancionarlo para que abandone el certamen.

Recordemos que Caniggia afirma que él se fue del ciclo por estar cansado de asistir a grabar, mientras que desde el programa de Telefe aseguran que el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis fue descalificado por el jurado por no presentarse a una gala de eliminación.

Sea cual fuera el motivo, la despedida de Caniggia generó un gran revuelo y disconformidad por parte de los televidentes, ya que el mediático se había convertido en uno de los participantes más queridos de Masterchef Celebrity.

Qué dijo Dolli Irigoyen sobre la salida de Alex Caniggia

La reconocida cocinera no perdonó la actitud por parte de Alex Caniggia y lo demostró de manera contundente: "No fue a grabar, sin motivos y sin excusas. Me parece que lo mejor que pudo haber hecho el jurado fue sancionarlo. Si no tenés ningún motivo para ir es porque te querés ir".

En diálogo con Mitre Live, Dolli lanzó un fuerte palazo contra Caniggia, dejando en claro que lo que hizo le pareció una falta de respeto hacia el programa: "No me parece importante perder el tiempo hablando de este chico ni de nada de lo que pasó. Él se descalificó solo. Nadie lo descalificó, se fue".

Sin embargo, se despidió remarcando que mientras Alex formó parte de Masterchef Celebrity, supo darle una chispa interesante al programa. "Sé por el jurado que lograba muy buenos sabores. Decían que era muy respetuoso y que jugaba bien. Mientras estuvo, lo hizo bien", cerró.