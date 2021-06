Morena Rial desafió a la producción de MasterChef Celebrity: "Tienen miedo que humille"

Morena Rial volvió a asegurar que le gustaría participar de MasterChef Celebrity y aprovechó para desafiar a la producción de la exitosa competencia gastronómica.

Conscientes del éxito y cómo aumenta la popularidad de los participantes, muchos famosos pugnan por estar en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, cuando falta muy poco para el final de la segunda. Mientras corren los rumores sobre los posibles convocados a la tercera edición del certamen gastronómico, hay celebridades que aclaran su situación personal. Tal fue el caso de Morena Rial, que en sus redes sociales confirmó su deseo de estar en MasterChef y lanzó un picante desafío para la producción: "Tienen miedo que humille a los demás".

En solo 10 días tendremos al nuevo campeón de MasterChef Celebrity, el certamen culinario que desde su primera temporada se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Mientras la segunda edición está cursando sus etapas finales, los rumores sobre los participantes de la tercera temporada no se detienen. En más de una ocasión, Morena Rial manifestó sus ganas de ser parte de la competencia gastronómica, aunque aseguró que por el momento nadie de la producción se comunicó con ella.

"La verdad que me gustaría porque me parece super interesante la competencia!!", le respondió la cantante a una seguidora que le preguntó a través de Instagram si participará de la próxima edición de MasterChef Celebrity. De todos modos, Morena aclaró que no se comunicaron con ella, por lo que actualmente no lo considera como una propuesta laboral. Pero lo más picante llegó en el resto de su publicación, en la que desafió abiertamente a la producción del ciclo más visto de la televisión argentina.

Morena Rial aseguró en Instagram que le gustaría formar parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity

"Para mi que tienen miedo que humille a los demás con mis platos dignos de realeza", los retó la hija de Jorge Rial, un poco en broma, un poco en serio. Además, arrobó al "embajador" del certamen, Marcelo Polino, preguntándole qué opina él al respecto. Pese a su reciente desafío, hace unos días Morena Rial reveló que le gustaría participar del certamen conducido por Santiago del Moro, porque le pone onda aunque no cocine bien.

Los posibles convocados para la tercera temporada de MasterChef Celebrity

Aunque por el momento no está confirmado quiénes participarán de la tercera edición del popular certamen de cocina, sí hay rumores sobre los famosos que la producción tiene en mente. Después de que Santiago Maratea negara que vaya a ser parte del programa, los nombres que figuran para batirse tras las hornallas más famosas del país son Jésica Cirio, Mauro Szeta, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, Eugenia Tobal, Román del Original, Sofía Jujuy Jiménez, Zulemita Menem y Fierita Catalano. Hace unos días se deslizó que la producción de MasterChef haría un importante esfuerzo para sumar a Wanda Nara a su tercera temporada.