Narda Lepes definió cómo se hacen las papas a la española, tras el cortocircuito entre Damián Betular y Germán Martitegui

Cada desafío que trae MasterChef Celebrity sirve como una especie de homenaje a determinados ingredientes, preparaciones o tipos de cocina. En la última gala de eliminación del certamen se produjo un momento de tensión entre los jurados Damián Betular y Germán Martitegui, ya que no lograron ponerse de acuerdo en cómo son las "papas a la española". Tras la discusión, la grieta quedó abierta hasta que llegó Narda Lepes para darle un cierre definitivo a la disputa: "Son rodajas y fritas, con una sola fritura. Le podés poner cebolla si querés".

En la más reciente gala de eliminación en MasterChef Celebrity, a la tensión habitual que se suele vivir cada domingo se sumó el contrapunto entre Germán Martitegui y Damián Betular. El desafío era preparar platos de bodegón, y entre los clásicos porteños una de las opciones a realizar era costillitas de cerdo a la riojana con papas españolas. Ese fue el plato con el que se salvó Alex Caniggia y que produjo un cortocircuito entre los jurados.

"La papa española no es una papa frita redonda, es una papa frita que está como a mitad de freír y a veces tiene cebolla, queda abierto el debate pero me parece que no son éstas”, explicó su posición Germán Martitegui. Por su parte, Damián Betular definió: "Yo voy a cerrar el debate porque para mí, de donde yo vengo, yo pedía esto y venía con platina con las papas fritas de forma redonda. Mi familia tenia un restaurante en la ruta 2 con este tipo de comida”.

En diálogo con Radio La Once/Diez, la reconocida cocinera Narda Lepes decidió poner fin a la discusión: "Son rodajas y fritas, con una sola fritura. Le podés poner cebolla si querés". "Las cosas muy relacionadas a la cocina hogareña tienen muchas versiones y para Germán son así porque una tía la hacía así y está bien y para Damián se lo hacían así y está bien", redondeó la responsable de Narda Comedor y una de las más populares chef del país.

"Lo de los platos, también tiene que ver con que en qué momento ese conocimiento de ese plato quedó en vos, quién te lo dijo, eso influye para uno, para cualquiera un para un cocinero", cerró Narda Lepes para explicar por qué no se puede ser tan preciso con platos "tan caseros". Además, la cocinera también recalcó que sus colegas aprovechan el certamen para divertirse y generar más repercusión: "Están todos jugando ahí. ¡Dejalos que se diviertan! Le dan de comer a todos en la semana, está bárbaro".