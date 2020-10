Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis han protagonizado varios cruces muy tensos en MasterChef Celebrity, certamen emitido por Telefe, que sin lugar a dudas viene siendo un éxito en la televisión argentina. El exigente jurado, quien acompaña a Donato de Santis y Damián Betular, ha sido una persona muy rigurosa en el desafío de cocina, aunque con la modelo han coqueteado en varias oportunidades.

Aun así, en la edición del último miércoles -que ya fue grabada hace algunas semanas-, Vicky le hizo un picante consulta que incomodó a Martitegui: "¿Le puedo preguntar algo a Germán, que me quiero sacar la duda? saliendo de la cocina. Es un trauma mío que tengo hace mil años y nadie me lo contesta. Y siempre que veo a alguien que es calvo quiero sacarme esta duda. ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Porque no sé hasta dónde llegan..."

Luego de aquel momento, el chef le hizo una devolución que hizo llorar a la mujer de 34 años. Tiempo después, la modelo contrajo coronavirus. Mientras se encontraba hospitalizado, Martitegui reveló en una entrevista con Cortá por Lozano que le envió un mensaje de Whatsapp a Xipolitakis: "Cuando Vicky se enfermó, le mandé un mensajito. 'Ponete bien', le puse. Pero nunca me respondió". ¿Habrá quedado molesta por aquella situación?

"La semana que viene supongo que ya estaré otra vez retando gente por MasterChef Celebrity"

Asimismo, el dueño del restaurante "Tegui", ubicado en el barrio porteño de Palermo, se mostró vistiendo un pijama y también contó detalles sobre su regreso a casa tras haber contraído COVID-19: "Estuve dos días internado, fue precautorio porque tuve un principio de neumonía" .Y dio una buena noticia para los fanáticos del reality: "La semana que viene supongo que ya estaré otra vez retando gente por ahí. Es un bicho jodido, no hay que confiarse con nada. Yo todavía no entiendo cuál fue mi distracción. Así que hay que estar super atento. Se puede complicar en cualquier momento por más que estés súper sano”.