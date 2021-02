MasterChef Celebtity: quién se va hoy en la primera gala de eliminación

Tras el regreso de MasterChef Celebrity, el programa con más rating de la televisión argentina, llegó el momento más esperado por los miles de televidentes que se han fanatizado por el reality de cocina. Hoy por la noche, se celebrará la primera gala de eliminación y varios participantes pelearán para mantenerse: Sol Pérez, Mariano Dalla Libera, Andrea Rincón, Hernán Cae, Fernando Carlos, Hernán El Loco Montenegro, Daniel Aráoz y Alexander Caniggia. ¿Quién ser irá del certamen?

Tal y como ocurrió en la primera temporada, MasterChef cuenta con un jurado sumamente exigente. Se trata de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, chefs que les exigirán a los famosos que realicen un buen papel para evitar la eliminación. Uno de los ocho famosos mencionados anteriormente será el primero en marcharse.

Si bien no ha trascendido -a nivel oficial- el primer eliminado del certamen, los rumores en las redes sociales indican que Mariano Dalla Libera será el primer famoso en salir de MasterChef Celebrity 2. El participante ha logrado su convocatoria al reality a partir del reconocimiento que adquirió en el fútbol como jugador de River, Racing, Huracán y Newell's.

Cómo será la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2

Para el desafío los participantes tendrán una hora y uno de los grandes interrogantes de la noche será cómo se llevarán los competidores con el pela papas. La gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 será este domingo a las 22 horas y podrá verse en vivo por Telefe.

A qué hora es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 y por dónde verlo en vivo:

La primera gala de eliminación de MasterChef 2 tendrá lugar este domingo 28 de febrero, desde las 22 horas, a través de la pantalla de Telefe: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Los sueldos y cuánto ganan los participantes de MasterChef 2

Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.