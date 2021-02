Nacho Sureda fue el primer eliminado de la temporada anterior y opinó sobre quién será su "heredero"

Nacho Sureda fue el primer eliminado de la primera temporada de MasterChef Celebrity tras una serie de errores que el jurado no le dejó pasar. Ahora, desde afuera, aprovechó la ocasión para opinar sobre los nuevos participantes del reality luego del estreno, el pasado lunes por la noche, en la pantalla de Telefe. "Nosotros éramos un grupo muy colorido y garpó mucho, a este todavía no le saco la ficha", opinó sobre la nueva edición.

En diálogo con Hay que Ver, más allá de analizar a los nuevos famosos que se encuentran en la competencia, puso en duda la capacidad de estos para atraer la atención del público. Además es importante destacar que la primera temporada todavía es muy reciente y las comparaciones se hicieron presentes en las diferentes redes sociales. "Alex Caniggia no sabe mucho de cocina pero es un personaje que garpa y eso cuenta", opinó sobre el posible primer eliminado del certamen.

Al mismo tiempo, el actor fue parte de la exitosa serie "El Marginal" recordó su paso por MasterChef: "Fue una hermosa experiencia, aunque los jurados tenían más piedad con unos que con otros". Y agregó hablando de su tiempo en la competencia: "A mí me retaban mucho pero es un juego. Cuando entré, no había visto nunca el formato y veníamos de una cuarentena estricta. Había estado guardado y me sentía raro".

Sureda también habló del grupo que integró en la primera temporada y no dudó en calificarlo como "divino" por la fluidez que se vio desde el comienzo. "Nos conocimos unas semanas antes de salir al aire, en las clases de cocina. Yo pegué buena onda con Fede Bal. Y cuando estaba entrado en la onda, me eliminaron. Creí que no me iba a importar mucho, pero la verdad es que me angustió. Me quedé con ganas porque quería jugar y pasarla bien", manifestó.