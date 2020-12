La periodista reveló cómo fue la emotiva vuelta de Claudia al reality.

Analía Franchín es una de las sorpresas de "MasterChef Celebrity" y logró conquistar al exigente jurado con su técnica para los desafíos a presión. Habiendo ganado una medalla dorada, se animó a hablar de lo que todos los fanáticos esperan con expectativa: la vuelta de Claudia Villafañe al reality, tras la muerte de Diego Maradona. "Entró al camarín y se puso a llorar", confesó la periodista.

En diálogo con Catalina Dlugi ("Agarrate Catalina", La Once Diez) Franchín habló sobre los grupos que se formaron en el concurso de Telefe: "Yo creo que 'las bichas' (la efímera alianza entre ella y Rocío Marengo) debe ser el grupo que más me fracasó en la vida. Me llevo muy bien con Rocío, pero cuando se enoja, se enoja muy en serio. Entiendo lo que ella quiso hacer (la última semana, cuando se comió la criolla antes de presentar el plato, luego de que los jurados criticaran que los participantes abusaban de ese recurso en la devolución a uno de sus compañeros), pero la realidad es que cuando uno termina el plato lo tiene que presentar tal cual está. Se lo comió en la cara, está muy provocadora".

Y sobre las versiones de que hay famosos que tienen privilegios con el jurado, se mostró tajante: "No sé si es así... Hay personas con las que son más exigentes y personas a las que le dejan pasar otras cosas. Los tres tienen muy buena energía y me caen muy bien". "Sueño con los tres juntos, porque me desvelo a la noche, porque siento que hago mal un plato. ¡Sueño con verduras!", agregó, entre risas.

Pero el clímax de la entrevista se vivió cuando Dlugi preguntó acerca de la vuelta de Claudia Villafañe a las grabaciones de "MasterChef Celebrity", logrando una sincera confesión de la panelista. "La realidad es que hay muy buena onda. Cuando entró al camarín, se puso a llorar. Pero yo la veo con una energía muy positiva y con ganas de participar. Más allá de que estamos compitiendo se armó un grupo relindo", compartió Franchín.

"Para mí, le ha hecho mucho daño (Matías Morla). Entiendo que Diego era indomable, inmanejable, pero al mismo tiempo, en situaciones de vulnerabilidad, era bastante influenciable", cerró, sobre el grado de responsabilidad de Morla en la muerte de "El 10".