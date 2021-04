El “miércoles de beneficios” en MasterChef Celebrity 2 se convirtió en un día sufrimiento y malos momentos para Candela Vetrano. La actriz la pasó verdaderamente mal con un desafío y su fobia y aseguró que renunciaba al programa. Cómo le fue con su plato.

Al igual que durante la primera temporada del concurso de cocina con famosos, las celebridades tuvieron que armar sus platos con una condición que se convirtió en un obstáculo para algunos y en un miedo irracional para otros: debían elegir los ingredientes del mercado en completa oscuridad. En este segundo grupo fue Vetrano la que más afectada se notó, ya que reveló que le tiene miedo a la falta absoluta de luz.

Si bien fueron varios los famosos que hablaron de sus conflictos con la oscuridad, la actriz de Casi Ángeles estuvo claramente alterada por la situación y se notó su miedo a la hora de ingresar al mercado. “Le tengo miedo a la oscuridad, el hecho de que no haya ni una luz. Cuando duermo y el televisor tiene una lucecita digo ‘está todo bien’, el tema es no ver nada”, contó con detalle en el programa de Telefe.

Desde el comienzo de la jornada, cuando Germán Martitegui dio a conocer las condiciones de la prueba, a la actriz se le transformó la cara, quedó pálida y dijo ultra seria: “Chau, me fui. No voy a poder hacer esto, lo digo muy de verdad. No quiero estar acá”. Esto la llevó a dudar durante largos minutos si participaría de la prueba o aceptaría ir directamente al domingo de eliminación.

Finalmente, la actriz decidió participar y lo hizo con muchísimas dificultades: intentó ingresar con los ojos cerrados y prender un chispero, pero no pudo. Entonces trató de hacer todo el recorrido sin mirar, pero no pudo ocultar su terror. Una catarata de insultos, gritos, sustos y varios ingredientes que cayeron al piso completaron un panorma más que difícil para Candela. “La peor pesadilla de mi vida en un programa de televisión”, sostuvo después.

Pese a todos los problemas que atravesó, Candela logró conseguir algunos productos interesantes y consiguió hacer un plato que fue muy destacado por los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Su desempeño lo llevó al conductor Santiago del Moro a conocer si la cuestión de la renuncia seguía en pie y Vetrano no dudó ni un segundo: “Sí, en un momento dije: ‘Yo renuncio’”. No obstante, no lo hizo.