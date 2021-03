La noche del miércoles venía tranquila en los estudios de Telefe puesto que a mitad de semana, los concursantes de MasterChef Celebrity 2 participan del miércoles de beneficios donde los aspirantes a cocineros cuentan con la posibilidad de ganar una medalla dorada o plateada que les brinda ventajas para la semana siguiente. Hasta que el periodista deportivo Fernando Carlos se mandó una y el jurado Donato De Santis enloqueció.

Los participantes tuvieron que trabajar de a dos en un mini desafío en el que debían adivinar con dibujos los ingredientes. Las parejas fueron Daniel Aráoz y Dani La Chepi, Fernando Carlos y Gastón Dalmau y Hernán "El Loco" Montenegro con María O'Donell. Para ello tuvieron la colaboración de los tres jurados: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Una vez superado el desafío, cada dupla tuvo que valerse de su creatividad y talento para preparar la mejor pasta rellena para deleitar al jurado y a la invitada del día: Paula Chaves. Pero, a diferencia de otras jornadas, el jurado estuvo bien difícil y con la mirada concentrada en cada cocina.

Cada pareja estaba en su hornalla cuando los miembros del jurado junto con la conductora de Bake Off pasaban a auditar que todos lleven adelante su receta de la manera correcta hasta que De Santis pasó por la estación de Fernando Carlos para darle algunos consejos. Primero le pregunto qué iba a hacer con las peras que tenía como parte de los ingredientes. Luego, quiso saber si las iba a usar crudas o cocidas. El periodista le contestó que las iba a cocinar y la cara de Donato de transformó, pero continuó calmo.

En este sentido, le aconsejó que las usara crudas en su preparación. “Ok, bueno…está bien. Dale, vamos”, le contestó el chef para luego pasar al momento de crisis en el que podrían haber volado hasta los platos. De Santis no se cansa de recordarse italiano y de su consecuente especialidad en pastas y Fernando hizo algo imperdonable.

“¿Ya tenés el agua suficiente para la pasta? ¿Le pusiste sal al agua?”, fueron las dos preguntas claves para el periodista quien explicó que ya le había puesto sal al agua antes de hervir sin saber que eso era un error fatal. “Damián, Damián… Agarrame las manos”, le dijo a Betular y gritó: “¡La sal no va ahora, la sal no va ahora!…¡La sal va después, con la pasta! Si la ponés ahora se pone muy dura y muy salada la pasta” y el periodista no sabía en donde esconderse puesto que lo que le hizo al chef fue un golpe directo al corazón y al primer mandamiento italiano.

Hacia el final de la noche, las medallas se fueron con una sola pareja: la de María O'Donnell y Hernán Montenegro. Mientras la periodista se quedó con la medalla dorada, el ex NBA se quedó con la plateada y subieron directamente al balcón que los exime de la eliminación. Por su parte, Gastón Dalmau y Fernando Carlos pasaron directamente a la gala del domingo a la que tanto le temen los que quieren seguir en la competencia.