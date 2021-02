El chef criticó duramente a la actriz por no prestarle atención a sus sugerencias.

Ayer fue la primera vez cocinando en las hornallas más conocidas del país para siete de los participantes de la segunda edición de MasterChef Celebrity. Con un desafío centrado en los colores de los platos, Andrea Rincón se mostró confiada en la previa a que los jurados probaran lo que había cocinado pero en la devolución recibió duros comentarios sobre el trabajo que realizó. "Sentí que hablaba con una pared", le reclamó Martitegui a la morocha.

En un desafío en el que cada cocinero debía hacer una preparación en la que predominara un color determinado al azar, a la actriz le había tocado que en su plato fuera violeta. Mientras trabajaba en su estación, la morocha recibió la visita de Germán Martitegui, que al escuchar el plan de Rincón le recomendó hacer un puré de berenjenas, en vez de a la parmesana como tenía planeado. La actriz tomó la sugerencia sin muchas ganas pero le hizo caso al reconocido chef. Otra curiosidad se dio cuando Santiago del Moro se acercó a la mesa de Rincón y la actriz le aseguró que uno de sus fuertes para conquistar hombres era la comida.

Rincón le puso nombre a su preparado de churrascos de hígado con repollo y cebolla salteada con vino y puré de berenjenas: lluvia púrpura -una evidente alusión rockera al disco y tema Purple Rain de Prince-. Al terminar de preparar su plato y antes de que el jurado lo probara, la morocha se mostró confiada con lo que había hecho, aunque también algo "asustada".

Pero una vez que los jueces probaron el plato de la actriz llegaron las críticas. Damián Betular apuntó a las proporciones exageradas de la preparación. Las palabras de Germán Martitegui fueron algo más duras: "Me siento acusado injustamente que hicieras puré de la berenjena porque yo dije muchas cuando me acerqué a tu mesa". "No te mandé al frente", le contestó Rincón pero el juez más severo siguió al afirmar que sintió que estaba hablando con "una pared de nervios que no era receptiva a lo que yo estaba diciendo".

"Es la primera vez, todos sobrevivieron, todos están vivos, así que sigamos adelante" cerró su crítica Martitegui. Rincón no consiguió estar entre los mejores cuatro platos del día y se llevó el delantal gris, por lo que deberá mejorar el jueves para salvarse de llegar a la primera gala de eliminación que se realizará el domingo. Para evitar la gala del domingo deberá enfrentarse a Alex Caniggia, Fernando Carlos, el Loco Montenegro, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Líbera, Fede Bal y Cae.