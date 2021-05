Germán Martitegui y Pablo Rivero, el supuesto romance del jurado de MasterChef.

En los últimos días, el cocinero Germán Martitegui fue protagonista de una fuerte versión que lo vinculaba a un importante empresario argentino. Él es Pablo Rivero, colega del jurado de MasterChef Celebrity y dueño de "Don Julio", una de las parrillas más prestigiosas de Argentina y del mundo entero. Lo cierto es que, luego de trascender demasiados detalles sobre un posible romance oculto, "Hitman" decidió romper el silencio y hablar al respecto.

En diálogo con Gente, Germán Martitegui desmintió por completo este romance y aseguró: "Me sorprende mucho, como a todos supongo. Pablo es un amigo, un colega que admiro. Me lo cruzo en viajes, en reuniones de gastronómicos, pero ahora con la pandemia creo que si lo vi dos horas es mucho. Por suerte los dos nos matamos de risa, nos lo tomamos con muchísimo humor, su familia y mis amigos también".

Por otra parte, Germán Martitegui agregó: "Obviamente recibí desde cargadas hasta amigos que me tiran como muy buena onda y apoyo a la relación y a mis decisiones y a lo que sea, que también es casi emocionante. Pero bueno, nada, estamos hablando de un tema inexistente. No sé, para mi es todo una locura. Yo trato de no leer todo lo que se escribe porque la verdad que me volvería loco".

"Estoy muy feliz con todo lo que estamos logrando con MasterChef y tratando de que Tegui siga abierto. Super focalizado en eso, la verdad", cerró el jurado de MasterChef Celebrity, quien también es dueño de uno de los restaurantes más icónicos de Buenos Aires. De este modo, se echaron por tierra los rumores de una posible relación amorosa entre Martitegui y Rivero.

Quién se va hoy de MasterChef Celebrity

Este domingo por la noche, en MasterChef Celebrity habrá un nuevo participante que abandonará el programa. Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis evaluarán a los famosos que quedaron con el delantal negro y deberán definir quién es el próximo eliminado. A pocas horas de que se transmita el desafío por Telefe, se filtró el nombre de la persona que se va del certamen.

En lo que va del programa más famoso de cocina, aquellos famosos que quedaron eliminados son Mariano Dalla Líbera, Cae, Flavia Palmiero, Fernando Carlos, Sol Pérez, Juanse y Daniel Aráoz. De todas formas, estos tres últimos lograron regresar a MasterChef 2 debido a que ganaron el repechaje del fin de semana pasado.

Pero, ¿quién se va de MasterChef este domingo 2 de mayo? De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, el próximo participante eliminado del programa es Daniel Aráoz. El comediante y humorista, quien hace una semana regresó al reality tras ganar en el repechaje, volverá a quedar fuera del mismo. Será su segunda eliminación en menos de un mes y, por lo tanto, la noticia no caerá muy bien entre los televidentes, quienes se han encariñado con el hombre que le puso humor a la cocina.