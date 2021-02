O'Donnell prefirió no seguir con la polémica con Jorge Lanata, que la acusó de "buscar fama" por sumarse a MasterChef.

A tan solo unos días del arranque de MasterChef Celebrity 2 por la pantalla de Telefe, todo lo que sucede alrededor del popular certamen de cocina genera revuelo. Ayer, Jorge Lanata criticó duramente a la periodista María O'Donnell por ser parte de la competencia culinaria con el único objetivo de "buscar fama". Ahora se supo qué dijo la participante de la segunda edición de del certamen de cocina sobre las palabras del periodista del Grupo Clarín.

En la emisión del miércoles de Lanata sin filtro, por Radio Mitre, el conductor se había burlado de la periodista al imitarla: "Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me estaría dando". Consultada por el portal Primicias Ya, O'Donnell prefirió no continuar con la polémica: "Ya sé lo que dijo, pero no le quiero contestar nada".

Parte de la molestia de Lanata con el popular programa es que durante todo el 2020 coincidieron en las noches de las domingos, cuando el periodista hace Periodismo Para Todos (PPT), su show sobre política y actualidad que se emite por El Trece. El rating acompañó al certamen culinario durante todo el año y Telefe le ganó esa franja horaria a su principal competidor. El propio periodista ya había disparado anteriormente contra la competencia de cocina.

O'Donnell le había contado al portal Primicias Ya cómo surgió la posibilidad de llegar a MasterChef Celebrity: "Todo empezó como un juego dentro de la propia radio, mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya". "Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que 'sí, me divierte'. Después me enteré que uno de los productores del programa escucha mi programa de radio y de ahí después recibí el llamado", agregó la periodista sobre su arribo a la popular competencia.

Cuando empieza MasterChef Celebrity 2

Las grabaciones del certamen de cocina ya empezaron mientras el público general sigue esperando por el primer capítulo de esta nueva temporada, después de una primera muy exitosa que tuvo a Claudia Villafañe como ganadora. MasterChef Celebrity 2 comenzará el 22 de febrero a las 22.30 hs y las galas de eliminación serán los domingos.

Los participantes de esta edición son: Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, Maria Odonnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Hernán "El loco" Montenegro, Alexander Caniggia, Georgina Barbarossa y Claudia Fontán.