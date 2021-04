Analía Franchín confesó que su madre congeló en el freezer a su perra muerta durante 15 días

El amor que sienten las personas por sus mascotas no es novedad. Tampoco lo es la tristeza que se apodera de esa misma gente luego de que estas fallecen. Pero lo que sí es insólito es lo que contó Analía Franchín sobre lo que hizo su madre cuando murió su perra al querer "conservarla" por siempre. Para hacerlo, la panelista aseguró en Flor de equipo que su madre "metió 15 días en el freezer" a la perra, tal como se dice que se hizo con el fallecido Walt Disney.

Desde que Analía Franchín se coronó como subcampeona de la primera edición de MasterChef Celebrity, la actriz dejó su faceta de panelista en pausa. Después de un importante paso por Los Ángeles de la Mañana durante todo el año pasado, Franchín se sumó a Flor de equipo (Telefe), donde realiza algunas preparaciones culinarias en su nueva cara como cocinera. Obviamente cuando le dan el espacio también aprovecha para lanzar filosas preguntas a los invitados de turno.

Hoy, Agustina Kämpfer fue como invitada al ciclo conducido por Florencia Peña y contó que tras parir a su hijo guardó un poco de la placenta en el freezer. Aunque la sorpresa llegó cuando fue a su heladera y no encontró el órgano, por lo que no sabe si fue comido o lo tiraron a la basura. Mientras Franchín preparaba unas ribs a la barbacoa, la ex angelita contó una insólita historia que también incluía el compartimiento más frío de las heladeras.

La actriz reveló que tras la muerte de su cocker, su madre la guardó durante 15 días en el freezer, "para conservarla". Ante la risa generalizada de todo el estudio, Flor Peña le consultó si su idea había sido emular a Walt Disney, ya que desde hace muchos años se rumorea que al morir fue congelado para conservarlo. "Exacto", respondió Franchín recordando lo que hizo su madre y divirtiendo a todos los presentes y a los espectadores.

Al ser la subcampeona de la primera temporada de MasterChef Celebrity, Franchín es considerada una voz autorizada en todo lo referente al certamen gastronómico más popular del país. En ese sentido, la actriz contó que se encariñó con Alex Caniggia y que ahora le encanta: "Me provocaba instintos violentos, era una persona que me daban ganas de cachetear y de decirle ‘dale tarado, imbécil’, pero me mostró una cosa tan distinta que me da ternura”. La ex angelita también aseguró que Caniggia "tiene una carencia de afecto tremenda" y que es un chico que "necesita un mimo, una caricia, una palmadita, decirle ‘flaco, estás haciendo algo bueno’".