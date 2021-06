La confesión de Sol Pérez sobre MasterChef: "Los primeros meses no los disfruté"

La modelo Sol Pérez reconoció que en el certamen gastronómico mostró una faceta desconocida de su personalidad y que al principio sufrió por las presiones que ella misma se generaba.

En los siete años que lleva trabajando en los medios como modelo, actriz y conductora, Sol Pérez se hizo conocida por su pasión por el fitness. Sin embargo, su paso por MasterChef Celebrity 2 hizo que la joven de 26 años, que dio sus primeros pasa como secretaria en TyC Sports, dejara al descubierto su verdadera personalidad. Tras quedar eliminada a un paso de la gran final Sol confesó que no la pasó bien al inicio del reality: "Los primeros meses no los disfruté".

"La gente no me conocía como era, porque te preparás para cada lugar en el que te toca laburar, pero en un reality es imposible montarse un personaje, sobre todo las últimas semanas en las que cocinábamos todos los días tantas horas", reconoció en diálogo con Pasa Montagna, el programa de Pablo Montagna en Radio Rivadavia. Y aclaró: "La gente pudo ver cómo soy realmente, corriendo, saltando, gritando como loca".

Además, explicó que durante sus primeras semanas en el certamen no la pasó tan bien: "Los primeros meses no los pude disfrutar tanto, ni sacar lo que realmente era, porque estaba muy metida en no equivocarme, en hacer todo técnicamente perfecto y no podía relajarme. Después me relajé y más allá de seguir cocinando bien, pude divertirme... ¡la pasaba bien!". Y aclaró: "Jamás sentí ninguna presión que no me pusiera yo. Si me esforzaba, era porque yo quería dar lo mejor. Si intentaba perfeccionarme y estudiaba en casa es porque yo estoy así. Nadie me pedía que yo sea de determinada manera".

En su despedida del certamen, Pérez destacó que se iba con la capacidad de poder "cocinarle rico" a sus hijos. Y aunque siempre tuvo el deseo de formar una familia, asegura que tanto ella como su novio, Guido Mazzone, no están listos para encarar la paternidad a corto plazo. "Los dos tenemos sobrinos chiquititos, disfrutamos la familia y recién hace dos años que estamos de novios y con la pandemia, hubo un montón de cosas que no pudimos disfruta, como salir con amigos, ir a bailar. Creo que cuando uno tiene un hijo, esas cosas no las hacés tan seguido o por lo menos no podés hacerlo en los primeros dos años. Por eso, lo mejor es disfrutar de la pareja. Tenemos los dos muchas ganas, pero de acá a tres o cuatro años", explicó y manifestó su deseo de recibir "una linda propuesta de casamiento".

En el plano laboral, la rubia acaba de terminar su contrato con Telefe y evalúa distintas propuestas para volver pronto a la televisión. "No quiero decir nada porque no tengo nada cerrado, pero tengo muchas charlas. Son proyectos que me llaman la atención y me divierten, pero tengo que ver qué elijo", concluyó.