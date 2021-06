Georgina Barbarossa reveló una interna en MasterChef Celebrity 2: "¡Culo sucio!"

¡Escándalo en MasterChef 2! Georgina Barbarossa estalló de furia y dio a conocer una interna entre los participantes del programa.

MasterChef Celebrity 2 transita un momento sumamente caliente y tenso. La salida de Alexander Caniggia causó sorpresa entre los participantes. Y justamente, Georgina Barbarossa es una de los participantes que todavía no pueden creer la insólita decisión del influencer de renunciar al exitoso programa. Consultada por lo que ocurrió, la actriz y presentadora reveló una interna con el hermano de Charlotte.

En una entrevista que le concedió a Cortá por Lozano, programa emitido por Telefe, Barbarossa dio detalles sobre lo que generó entre los participantes y el jurado de MasterChef 2 la inesperada salida de Alex Caniggia. Incluso, explicó que está furiosa con él: "Pero qué pendejo culo sucio; Alex me enojé con vos. Tendrías que haber venido. A veces, la gente no tiene capacidad de frustración porque es frustrante. Yo me río, pero cuando hacés las cosas mal no te causa gracia. El círculo se va cerrando y los domingos todos pensamos: 'Uy, ¿me tocará a mí?'. A veces, no te bancás la frustración pero al menos vení y avisanos; no desaparezcas así".

Pese a que resaltó que le tiene cariño, Georgina dejó en claro que un miembro del jurado también está muy apenado por la decisión de Alex Caniggia: "Nosotros nos queremos mucho y por más de que siempre estaba apartadito, lo queremos muchísimo... Lo conocía de chiquitito pero aprendí a conocerlo y quererlo acá. El que más dolido estaba fue Donato porque lo conoce desde muy chiquito, han viajado juntos, eran amigotes y se escribían por WhatsApp".

Asimismo, Barbarossa resaltó que la forma en la que "El Xela" se marchó de MasterChef Celebrity 2 de ninguna manera fue la adecuada: El hecho de no haber ido y decir: 'Listo chicos, cocino hasta acá', no nos permitió despedirnos. Desapareció así porque sí, no estuvo bueno".

Consultada acerca de si hubo una muestra de desagradecimiento por parte de Caniggia, la artista indicó: "No sé si desagradecido, cada uno hace lo que puede. Y se despide como puede. Pero nos hubiese dicho, no desaparecer así. Nos divertíamos mucho, lo pasábamos bien y para él creo que fue un cambio de imagen muy importante... Que dé un plumazo la tira abajo".

Los insultos de Alex Caniggia hacia los participantes y el jurado de MasterChef Celebrity 2

Intentando resaltar la diferencia de que no lo echaron sino que tomó la decisión de renunciar a MasterChef Celebrity 2, y por medio de una transmisión que hizo en su canal de Twitch, Alex Caniggia sostuvo: "Renuncié, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro. Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié”. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno".

"Le dejé la vía libre para que un ‘barat’ gane. Les cerré el cu… a todos los que decían que cocinaba mal. Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine", añadió el hermano de Charlotte Caniggia.

Finalmente, insultó a los miembros del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis: “Al más ‘piju...’ no lo elimina nadie, gente. Quédense tranquilos que yo renuncié. El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos".