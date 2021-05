Fuerte comunicado de La Chepi que sorprendió a los seguidores de MasterChef Celebrity: "Gracias"

La participante de MasterChef Celebrity y un descargo inesperado.

Dani "La Chepi" es una de las participantes más queridas por el público de MasterChef Celebrity. De hecho, la influencer se ha transformado en una de las mejores cocineras del certamen culinario y avanza semana a semana hacia el anhelado trofeo que tiene como campeona vigente a Claudia Villafañe. Sin embargo, en las últimas horas, la protagonista lanzó un fuerte comunicado que sorprendió a los seguidores del envío conducido por Santiago del Moro.

Mediante su cuenta de Instagram, donde "La Chepi" logró alcanzar notoriedad en el mundo de las redes y luego ser convocada al certamen de Telefe, Dani sentenció: "Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, que no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término 'camionero'".

"Dicen 'eh, no pronunciás las eses'. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias. Buenas noches. Que duerman lindo", agregó Dani "La Chepi". Claramente, la protagonista se mostró molesta por las personas que realizan comentarios despectivos sobre ella y su forma de expresarse en el programa de MasterChef Celebrity.

Dani La Chepi se quebró en llanto en Masterchef Celebrity

Dani La Chepi vivió una noche llena de emociones en MasterChef Celebrity 2. Ante las preguntas de Santiago del Moro, la humorista conectó con un momento particular de su vida, cuando se quedó sin trabajo tuvo que vender todo, incluido lo que había en la cocina, para poder darle de comer a su hija y salir adelante. ”Sabés el hambre que pasé yo, bebu”, le contó al conductor.

“En el 2015 me echaron de una radio y de la miseria que estaba pasando me dije ‘me voy a empezar a hacer videos y voy a ser mi propia manager’”, recordó, y ensayó un agradecimiento a pesar de aquel momento desesperante: “Si no me hubiesen echado me quedaba ahí sentada, total yo tenía mi sueldito”, señaló dando a entender que sin aquello no hubiera existido nada de lo que vino después, por ejemplo, su experiencia en Masterchef.

Siempre en diálogo con el conductor, la influencer vinculó ese momento difícil en el que tuvo que hacer malabares para su hija Isabella con el de su propia niñez: “Nosotros no éramos pobres, pero sí una familia humilde. A mi viejo no le pagaban en la fiambrería y traía abajo de la campera de gamuza y sacaba quesos y otras cosas para que nosotros morfáramos”, evocó y con solo nombrar a su padre los ojos se le llenaron de lágrimas. “Cuando pasas esas cosas, ¿de qué te vas a quejar?”, agregó.