¡Escándalo en MasterChef Celebrity! Revelan que una participante recibió ayuda de Santiago del Moro

Adrián Pallares volvió a referirse a posibles ayudas en MasterChef Celebrity para determinados participantes y reveló una insólita recomendación que le habría hecho Santiago del Moro a Claudia Fontán.

Falta muy poco para el final de MasterChef Celebrity y las acusaciones de que está "todo arreglado" son cada vez mayores y más fuertes. La denuncia más reciente la realizó Adrián Pallares, que sorprendió a todos en Intrusos al revelar que Santiago del Moro intentó ayudar a Claudia Gunda Fontán cuando se le cayó una preparación y luego la sirvió en su plato para el jurado. Según las palabras de Pallares, el conductor del certamen gastronómico le habría dicho a la Gunda: "Si lo vas a usar, pedí disculpas. Y si es necesario, llorá".

El jueves 24 de junio llegará la gran final de MasterChef Celebrity 2, en la que se enfrentarán los dos mejores cocineros de la temporada. Pero antes habrá más eliminaciones y muchos nervios por vivir, ya que actualmente quedan cinco participantes luchando por llegar a la definición. Claro que el programa más visto de la televisión argentina no está exento de polémicas y denuncias de "tongo".

El escándalo que protagonizó Claudia Fontán cuando recogió parte de una preparación que se le había caído al piso y la incorporó en su plato todavía da que hablar. Ante el hecho y luego de que la participante mintiera en reiteradas ocasiones, el jurado decidió que a partir de ese momento la Gunda debería pasar por todas las galas de eliminación hasta el final, sin importar el buen desempeño que pueda tener durante la semana. Pero este miércoles, Adrián Pallares reveló más detalles de lo que sucedió en aquella controversial grabación.

"El día que nace toda esta historia cuando se le cae el caramelo al piso y que ella junta con las manos para ponerla en su preparación, Santiago del Moro la ve”, comenzó relatando el conductor de Intrusos, para luego agregar que el presentador del certamen gastronómico estaba cerca de la situación y le dice que no juntara lo que se le había caído. "No, no lo voy a juntar", le respondió Fontán. Pero lo más polémico llegó con la recomendación que del Moro le habría hecho a la participante.

"Gunda, si lo vas a usar, pedí disculpas. Y si es necesario, llorá", reveló Pallares que le dijo del Moro a la Gunda. "Del Moro le tiró un salvavidas como diciendo ‘esto es televisión, te pasó y te filmaron. Bueno, ya está’", cerró el presentador de Intrusos sobre el escándalo que aún sigue dando que hablar alrededor de MasterChef Celebrity y que suma elementos para aquellos que creen que el popular certamen gastronómico está arreglado.