El escándalo de Cathy Fulop en Masterchef: "¿Por qué me empujás?"

El miércoles de beneficios comenzó con una fuerte polémica por parte de los participantes, ya que la famosa actriz dejó en evidencia una situación que iba a pasar desapercibida.

La jornada de este miércoles 12 de enero comenzó bastante accidentada para MasterChef Celebrity, ya que apenas se presentaron los mejores participantes de la semana, se generó un fuerte escándalo debido a una actitud que Catherine Fulop no dejó pasar. Y al hacerlo, dejó en evidencia a Mery del Cerro, su compañera involucrada.

Luego de la semana de repechaje, la cual dio la bienvenida nuevamente a la competencia a Juariu, Denise Dumas y "La Tigresa" Acuña, el jurado se volvió mucho más exigente ya que pretenden que los competidores estén a la altura de la instancia del certamen. Por este motivo, los nervios son la emoción predominante entre los participantes, algo que lo que los lleva a actuar de forma extraña y algo precipitada. Una situación de esta índole sucedió al inicio del programa del miércoles, cuando Mery del Cerro ejerció un poco de fuerza de más y terminó por hacer tropezar a Catherine Fulop.

Ambas actrices ingresaron a las cocinas hablando y comentando sobre lo que veían arriba de las mesadas pero cuando llegó el momento de que cada una se acomode en su estación, Mery le dio un empujón a Catherine lo que la hizo resbalarse y tropezar con sus propios pies. Aunque la artista oriunda de Venezuela no se cayó ni resultó en nada grave, hizo un pequeño escándalo al respecto.

"¿Por qué me empujás María?", exclamó Fulop mientras se volteaba a ver a su compañera. En ese momento, todos los presentes se pusieron a ver la situación entre ambas artistas y aunque Mery se limitó a reírse, Santiago del Moro le dijo a Catherine Fulop que le había hecho acordar a una actuación de novela, por lo que la mamá de Oriana Sabatini procedió a hacer un pequeño acting exagerando el empujón que le había dado su compañera.

La complicada semana de Catherine Fulop

Pese a que en la gala del miércoles la actriz se mostró mucho más animada, lo cierto es que, a penas comenzó la semana, Catherine Fulop se mostró bastante desmotivada y sin la energía de siempre. Por este motivo, cuando le tocó presentar su platillo, no pudo evitar quebrarse al comentar lo que le sucedía.

"Ha sido una semana muy difícil y me conecta con la parte emocional porque cocinar nos remueve emociones. Son cosas que nos pasan durante un certamen tan bello como este. Estoy mal por cosas un poco de salud, otro pocos de familia. Y son momentos complicados para mi familia”, expresó en el programa, pero unas horas más tarde, decidió dar detalles en sus redes sociales sobre lo que había sucedido.

"Me habían hackeado mis redes sociales y me estaban extorsionando, esos días manejaba un nivel de estrés importante y creo que puede pasar que no siempre estemos pum para arriba", aseguró. Además agregó que estaba bastante emocional por cuestiones familiares, ya que el programa se grabó antes de las fiestas.