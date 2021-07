Andrea Frigerio rechazó participar en MasterChef Celebrity: "No me siento cómoda"

La popular actriz argentina rechazó a la producción de Telefe cuando la llamaron para participar del reality de cocina. Los motivos.

MasterChef Celebrity fue el gran éxito de la televisión argentina en los últimos años. El proyecto de llevar a famosos a una competencia de cocina lideró el rating y se llevó puesto a todo lo que El Trece ponía por delante. Pese a que el boom del reality fue masivo, no todas las celebridades que son convocadas deciden aceptar el llamado de Telefe. Así ocurrió con la popular actriz Andrea Frigerio.

¿Por qué no se animó a participar en el certamen de cocina? La actriz no tuvo pelos en la lengua y admitió que no le gusta el formato. "Me ofrecieron para estar en la primera temporada de Masterchef Celebrity. Al principio no acepté porque no me gusta ser parte de los realities, no me siento cómoda. Es un formato que me inquieta y no me animo", explicó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y aunque se considera buena cocinando, no se sentiría a gusto en el reality. "Es un problema mío pero no del programa, no me veo en un reality. Me enganché en la segunda temporada y me pareció extraordinaria pero no me veo ahí. Y eso que soy buena cocinera", aclaró.

Antes de despedirse, reveló que cocina muy bien y que le encanta preparar todo tipo de manjares con su marido. "Me encanta cocinar con lo que tengo, tengo idea e intuición. Soy buena ama de casa aunque no lo crean. Me encanta ocuparme de la casa y tengo esa cosa de ser una persona de su casa. Mi marido es muy buen cocinero, nosotros comemos de todo. Podríamos ir juntos a cocinar a MasterChef", concluyó.

El hermano de Susana Giménez participará en MasterChef Celebrity

Patricio Giménez, hermano de Susana, nunca fue un entusiasta del trabajo. Pero en este tiempo en el que ambos residen en Uruguay, una oportunidad de oro apareció para que el "artista" pudiera sumar a las cuentas. El éxito mundial de Masterchef Celebrity, en su versión uruguaya, adelantó que el pariente de la diva será uno de los participantes junto a otros argentinos.

"Tengo muchas expectativas en Masterchef Celebrity Uruguay, vamos a ver como me resultan las cosas", agregó el músico, quien manifestó sentirse "Orgulloso de haber sido convocado, me tengo fe con algunas cosas y tengo otras para aprender, sería una muy linda oportunidad", afirmó Patricio Giménez, quien está hace tiempo radicado en el país vecino, donde fue para acompañar a la diva de los teléfonos en el inicio de la pandemia, en 2020.