Analía Franchín reveló qué le provoca Alex Caniggia: "Nunca pensé decir esto"

La revelación de Analía Franchín sobre Alex Caniggia.

Fue la subcampeona de la primera edición de MasterChef Celebrity. Y ahora, en diálogo con La Once Diez, Analía Franchín se refirió a uno de los participantes más excéntricos de la segunda temporada y quien tiene grandes chances de hacerse del trofeo: Alex Caniggia.

Sin filtros, Analía Franchín se manifestó sobre "El Emperador" y aseguró que ha despertado en ella sentimientos que nunca antes creyó tener: "Alex Caniggia me encanta. Nunca pensé que iba a decir esto, por eso nunca hay que decir nunca. Me provocaba instintos violentos, era una persona que me daban ganas de cachetear y de decirle ‘dale tarado, imbécil’, pero me mostró una cosa tan distinta que me da ternura”.

"Tiene una carencia de afecto tremenda. Es como un chico casi sin afectos, que necesita un mimo, una caricia, una palmadita, decirle ‘flaco, estás haciendo algo bueno’. Que no empiece a aflojar, que no se le empiecen a subir los humitos a la cabeza porque a veces veo que el jurado va perdiendo un poquito la paciencia con él”, agregó la protagonista, quien cayó en la final de la primera temporada ante Claudia Villafañe.

Por su parte, Alex Caniggia continúa firme en MasterChef Celebrity 2 y gala tras gala sorprende a los jurados con sus creaciones culinarias. De todos modos, en varias ocasiones sus platos no han sido de los más destacados y los mismos lo han llevado a estar en varios domingos de eliminación de los que salió ileso.

Se suspendieron las grabaciones de MasterChef Celebrity 2

Un nuevo episodio sacude a MasterChef Celebrity 2 y lo llena de incertidumbre mirando hacia el futuro. Es que las grabaciones del certamen fueron suspendidas, al menos, por una semana y tras haber aparecido un caso de coronavirus positivo que afecta a todo el elenco.

La segunda ola del coronavirus está afectando al país entero, y mucho más en el AMBA donde las grabaciones de MasterChef Celebrity 2 se llevan adelante. Y dentro de las mismas, fue el productor ejecutivo del programa quien sufrió el contagio del virus de la pandemia.

Fue el periodista Lío Pecoraro quien se encargó de manifestar esta novedad a través de su cuenta oficial de Twitter: "Lamentablemente, para todo un equipo de laburo se frenan las grabaciones de MasterChef porque el productor ejecutivo dio (positivo en) COVID. Hay que cuidarse mucho y siempre. Las retomarían el lunes próximo".