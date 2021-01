El Polaco reveló que hizo trampa en Masterchef

El Polaco fue uno de los últimos participantes en dejar la cocina de Masterchef Celebrity. Se fue del programa en el momento que se definieron a las finalistas, que fueron Claudia Villafañe y Analía Franchín. Sin embargo, ahora el músico admitió que en varias oportunidades rompió las reglas del reality e hizo trampa.

En una reciente entrevista con el programa “Flor de Equipo”, El Polaco tuvo que responder las preguntas del cuestionario intratable de Flor Peña y allí contó que en algunos de los desafíos intentó beneficiarse jugando sucio. El músico tenía que confesar algo que nadie había notado de Masterchef, a lo que respondió: "Es que se vio todo".

Luego, recordó algunas de las veces que hizo trampa en el reality de Telefe: "Me chorié una palta, le saqué una remolachita a Claudia, se vio todo”. Estas dos ocasiones fueron descubiertas tanto por Santiago del Moro como por los tres integrantes del jurado de Masterchef. Cuando ocurrió, El Polaco se excusó diciendo que "no había entendido la consigna", pero no le costó gratis y recibió un llamado de atención por parte del jurado.

"Las reglas están para respetarlas", le dijo Del Moro en su momento. Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular decidieron darle un delantal gris como castigo, por lo que tuvo que enfrentarse contra quienes hicieron los peores platos de la noche para no quedar eliminado.

Después, El Polaco recalculó y se animó a contar una trampa que hasta el momento, nadie sabía. “Me había olvidado de agarrar papas y le pedí al ayudante del camarógrafo, que estaba al costado, que me pasara una que estaba en el piso. Y el loco me la empezó a patear, me la empezó a patear y la acercó hasta mi estación”, reveló el cantante en Flor de Equipo.